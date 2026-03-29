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Culiacán, Sin.- Especialistas de la Comisión Federal de Electricidad se sumaron a las labores de rescate de , en el municipio de El Rosario, en donde un puesto de mando se coordina a trescientos brigadistas que realizan maniobras de localización a 300 metros de profundidad en un piso lodoso.

Las autoridades federales dieron a conocer que el objetivo central de estas jornadas de trabajos las 24 horas del día, es avanzar 1.5 kilómetros, sobre rampas habilitadas y asegurando galerías estratégicas para alcanzar la zona más profunda de la donde se presume se encuentra los mineros atrapados.

Suman brigadistas a rescate de 4 mineros atrapados en mina Santa Fe en Sinaloa; avanzan hacia zona profunda. Foto: Especial.
Suman brigadistas a rescate de 4 mineros atrapados en mina Santa Fe en Sinaloa; avanzan hacia zona profunda. Foto: Especial.

En un comunicado de la Coordinación Nacional de Protección Civil se informó que, para garantizar la seguridad de los rescatistas en estas acciones, se puso en práctica un proyecto de estabilización de posibles caídas estructurales mediante una mezcla térmica con cemento, acción que se reforzará con el uso de resina expansiva.

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Las áreas de Geología de la empresa Industrial Minera Sinaloa, supervisa en forma rigurosa cada una de las fases de excavación, en las que se cuenta con un sistema de alarma que opera durante todas las maniobras subterráneas para emitir avisos oportunos ante cualquier riesgo.

Suman brigadistas a rescate de 4 mineros atrapados en mina Santa Fe en Sinaloa; avanzan hacia zona profunda. Foto: Especial.
Suman brigadistas a rescate de 4 mineros atrapados en mina Santa Fe en Sinaloa; avanzan hacia zona profunda. Foto: Especial.

Para disminuir los niveles de agua de la mina, se continua con un sistema de bombeo y ventilación, con trabajos coordinados por cuadrillas, para mantener las maniobras de rescate las veinticuatro horas del día.

Las autoridades federales revelaron que nuevos grupos de rescatistas provenientes del estado de se van a sumar a las maniobras que se tienen en proceso para rescatar con vida a los cuatro mineros atrapados desde el miércoles pasado.

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dmrr/LL

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