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Culiacán, Sin. El empresario Rafael “N”, el cual fue en el mercado de abastos de la Yarda, de la ciudad de Mazatlán, por hombres armados que, previo al hecho, cometieron un asalto violento a varios locales comerciales, fue hallado, muerto a balazos, a un costado de la .

Las autoridades de seguridad del puerto fueron alertadas sobre una persona muerta a un costado de la salida norte, la cual vestía un pantalón de mezclilla y tenía el cuerpo tapado, por lo que al acudir descubrieron que se trata de un empresario frutero.

Según las investigaciones del viernes pasado, hombres armados llegaron a la zona comercial, conocida como la Yarda, en Mazatlán y, luego de cometer una serie de asaltos violentos a propietarios de locales, privaron de la libertad al empresario de fruta, de nombre Rafael “N”.

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La noche del sábado pasado, conductores que circulaban por la salida norte en la carretera libre México-Nogales, reportaron que a un costado de la cinta asfáltica se encontraba el cuerpo de un hombre, con el rostro oculto.

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mahc/LL

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