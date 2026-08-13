La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó que el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, esté desatendido mientras permanece privado de su libertad en El Altiplano tras haber sido vinculado a proceso por huachicol fiscal.

En su conferencia mañanera de este jueves 13 de agosto en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo aseguró que no se ha negado a la familia del exgobernador panista que le entreguen insumos básicos como papel de baño.

“No, eso no. Él tiene visitas, se puede dar información por parte del Sistema Penitenciario; incluso él toma medicamentos, se le entregan medicamentos, es lo que me ha informado el sistema penitenciario. Sí sería muy bueno que se informara, indicó.

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La vida de mi padre está en peligro: hija de Ruffo Appel

Verónica Ruffo Sánchez, hija del exgobernador, presentó recientemente el “Comité Plural por la libertad de Ernesto Ruffo Appel” y señaló que uno de los objetivos es que la vida de su padre no esté en riesgo.

Ruffo Sánchez manifestó que hay una falta de confianza en el proceso y que a ella le cancelaron su cuenta bancaria empresarial sin explicación.

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En conferencia de prensa, comentó que acudió a Almoloya a entregar documentos para que le puedan autorizar visitar a su progenitor de 74 años.

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“No lo pude ver, solamente entregué los documentos… Afortunadamente completé ese proceso, pero todavía no está autorizado y va a durar dos semanas. Entonces, estimo estar de regreso en dos semanas y verlo… El martes surgieron varios eventos en el penal que no me permitieron poder apoyarlo”, manifestó Ruffo Sánchez.

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Recordó que tiene una instrucción de su padre y que está relacionado con la reflexión y unión.

Cuestionada si considera que está en riesgo la salud de su padre, la hija del panista comentó que parte de su lucha personal es resguardar la vida de su progenitor. “La vida de mi padre está en peligro, eso es lo que está sucediendo”.

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