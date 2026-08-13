Londres.- Un tren de pasajeros descarriló en Lewes, en la región de Sussex Este, en el sur de Inglaterra, sin que hasta el momento se conozca el alcance de víctimas entre sus ocupantes.

La ministra de Transportes, Heidi Alexander, dijo estar "muy preocupada" por lo sucedido, mientras que se ha visto a equipos de paramédicos y policías acudir al lugar.

Una imagen transmitida por la BBC muestra varios vagones volcados en mitad del campo, con personal de emergencias encaramados en la parte de arriba.

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El tren, de la compañía Southern Rail, cubría el trayecto entre Haywards Heath y Lewes (parte de la ruta Brighton-Londres). Como consecuencia del accidente, varias de las líneas de esa compañía han quedado cortadas, y las demás sufren serios retrasos.

Por la cercanía de Brighton -destino playero por excelencia-, la línea afectada es una de alta ocupación durante los veranos, con una frecuencia de trenes de cada media hora.

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La secretaria general del Sindicato de Transportes, Maryam Eslamdoust, asumió que "hay muchos pasajeros involucrados", por lo que la máxima prioridad debe ser ahora su auxilio.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 #AHORA | Descarriló un tren de pasajeros en Sussex del Este, Inglaterra. pic.twitter.com/LBYG7mhYnh — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) August 13, 2026

mcc