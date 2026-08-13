El subintendente Sebastián Daza y su equipo protagonizaron el dramático rescate de una mujer en un edificio en el barrio Capri, al sur de Cali, tras el terremoto de magnitud 7.4 que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto. Los uniformados no contaban con herramientas especializadas ni con el apoyo de equipos de rescate: fueron la primera línea de respuesta ante la emergencia en ese lugar.

"El turno de nosotros terminaba sobre las 8 de la mañana. Nos encontrábamos en la carrera 66 cuando ocurrió el terremoto. Lo que hicimos fue parar y esperar a que pasara", explicó Daza en entrevista con El País de Cali.

Un minuto después, una persona les advirtió sobre el colapso de un edificio de cinco pisos en la carrera 72 con calle 10 Bis, en dicho sector. Los policías se desplazaron de inmediato hasta el lugar. "Lo que hago es pedir apoyo de otras patrullas y rápidamente ingreso corriendo a la edificación porque escuchamos gritos y llanto. Había mucho polvo y olor a gas”, cuenta el funcionario policial.

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"Córteme la pierna, que no soporto más el dolor. Sáqueme de aquí", escucharon decir a la mujer los agentes de la Policía entre los escombros de este edificio y, siguiendo los llamados de auxilio, localizaron su rostro. La encontraron atrapada y cubierta por los materiales que se desprendieron durante el colapso: pesadas placas de concreto, varillas, partes del techo y otros fragmentos de la estructura.

“Lo hicimos con las manos, sin herramientas, sin absolutamente nada porque no había nada más que las manos, o sea, solo lo que pudiéramos hacer nosotros”, contó el subintendente Daza al medio citado.

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Mientras los uniformados procuraban mantener consciente a la víctima y darle ánimo, retiraban con cuidado cada uno de los elementos que la mantenían atrapada.

“Con la pierna y la barra sostenemos una losa, se quita ese bloque y otra vez por debajo me meto y con el hombro levanto el otro bloque de concreto”, detalló Daza.

Finalmente, este grupo de policías logró rescatar a la mujer con vida hacia las 8:48 a.m.: fue sacada de entre los escombros entre aplausos y posteriormente trasladada a un centro asistencial, debido a los múltiples golpes y laceraciones que presentaba.

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En medio de las labores de remoción, los policías se dieron cuenta de que la mujer no estaba sola: bajo sus piernas permanecía atrapado su perro.

“Solo vimos la cara del perrito tratando de respirar en medio del polvo y los escombros”, contó Daza.

Con el apoyo de varias personas que se encontraban en el lugar, los uniformados también consiguieron sacar al perro. El animal sobrevivió y fue entregado a un familiar de la sobreviviente, quien llegó hasta el sitio visiblemente afectado, entre gritos y lágrimas.

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El rescate fue solo una parte del trabajo de aquel día: “Nosotros trabajamos incansablemente hasta las 8:00 o 9:00 de la noche del lunes; prácticamente duramos 24 horas trabajando porque la prioridad de nosotros era salvar vidas".

De acuerdo con la actualización que brindó este jueves la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), el terremoto dejó al menos 273 fallecidos y 3 mil 824 heridos. Además, hay 377 desaparecidos, 12 mil 584 viviendas destruidas y 40 mil 753 familias afectadas.

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