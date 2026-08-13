Hermosillo. - Daniel Humberto “N”, de 43 años quien se desempeñaba como recepcionista en la clínica del médico Jesús Maximiano donde murieron ocho personas por la aplicación de sueros vitaminados fue vinculado a proceso por su probable responsabilidad en el delito de posesión de droga con fines de venta

La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Sonora informó la resolución del juez en relación con la audiencia celebrada el pasado miércoles, donde también se le señaló como la persona que habría auxiliado a Maximiano “N”.

La representación social presentó los datos de prueba que permitieron establecer la probable responsabilidad del imputado, comunicó.

La posesión de la droga no fue controvertida por las partes y el órgano jurisdiccional determinó que existían elementos suficientes para vincularlo a proceso.

Como parte de su estrategia de defensa, el imputado presentó diversos materiales audiovisuales, entre ellos un video; sin embargo, mediante un dictamen pericial en materia de informática, se detectó que dicho archivo presentaba una pista de texto incrustada, circunstancia que, de acuerdo con el análisis técnico, sería indicativa de una incorporación posterior de elementos al archivo.

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Ante ello, la Fiscalía de Sonora iniciará una investigación para determinar si el material audiovisual fue alterado o manipulado y, en su caso, establecer las responsabilidades que correspondan por la presentación de dicho material ante la autoridad judicial.

Durante la audiencia, la defensa desistió del desahogo del testimonio de la esposa del imputado, evitando el contrainterrogatorio por parte de Fiscalía.

Tras el análisis de los argumentos y datos de prueba, el órgano jurisdiccional determinó vincular a proceso a Daniel Humberto “N”, concediendo un plazo de tres meses para la investigación complementaria y estableciendo una medida cautelar distinta a la prisión preventiva, por lo que deberá cumplir las condiciones impuestas por la autoridad judicial.

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La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora refrenda que ningún recurso procesal o elemento de prueba será utilizado para obstaculizar la acción de la justicia, y continuará investigando tanto los hechos materia de la imputación como cualquier posible alteración o manipulación de elementos presentados durante el proceso.

El caso de Daniel Humberto "N" ha tomado relevancia debido a las protestas que ha realizado la familia, incluido un bloqueo vial en el cruce de Encinas y Rosales, donde intervino personal de Seguridad Pública.

En esa manifestación dos personas fueron detenidas y posteriormente liberadas.

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