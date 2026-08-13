Tanya Vázquez está por someterse a una nueva cirugía nasal después de las consecuencias negativas que tuvo una intervención de hace seis años, así lo compartió en el programa "Sale sol sol", donde explicó lo que ocurrió ese día y cómo le cambió la vida.

Vázquez contó que sufrió un accidente que le causó una lesión en la nariz, por lo que se sometió a una operación en la que sólo iban a alinear el tabique nasal, sin embargo, cuando despertó resulta que había sufrido una mutilación nasal, lo cual le cambió la vida por completo.

"Desafortunadamente ya dormida no supe lo que iban a hacer y en su momento, cuando despierto, la nariz ya estaba mutilada, me dejaron sin nariz, mutilaron el hueso, una perforación que ahorita platicará el doctor, me cambió la vida totalmente, desperté y era otra persona en ese momento la verdad dije 'a qué me voy a dedicar, cómo voy a sacar adelante a mi hija' y me transformó la vida, algo que yo no pedí cambiarla ni para bien y para mal", contó.

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Tania Vázquez se sometió a una cirugía para que le corrigieran un pequeño problema, pero terminó con mutilación nasal.

Con la nueva cirugía espera recuperar la parte funcional y la parte estética de su nariz; reveló que debido a la perforación, eso le impide respirar, pierde el equilibrio, le falta la oxigenación, y tiene el oído tapado.

La nueva cirugía a la que se someterá Tanya

Tanya Vázquez se prepara para la nueva cirugía la que se someterá, en la que arreglarán la perforación septal que padece, es decir, un agujero o fisura en el tabique nasal, que es la pared de cartílago y hueso que divide ambas fosas nasales.

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Con cartílago de la costilla se hará una reconstrucción nasal, la intervención durará seis horas y la recuperación será de dos meses; Tanya ha protagonizado en al menos 25 telenovelas como "María Isabel", "Rubí", "La fea más bella", "Al diablo con los guapos", "Mañana es para siempre", "Hasta que el dinero nos separe", "Corazón indomable" y más recientemente "Corazón guerrero".

Vázquez hizo un llamado para que el público se asegure quién los operará, para que no tenga que sufrir lo que ella está sufriendo.

"Una situación difícil, horrible, traumática que no se la deseo a nadie, desafortunadamente a veces no sabes en las manos de quién te pones y pones tu vida, tu seguridad y tu funcionalidad en manos equivocadas", lamentó.

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