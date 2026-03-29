San Cristóbal de las Casas, Chis.- Mujeres que participaron en una jornada informativa y cultural en Palenque, donde el pasado martes, una joven de 24 años de edad de la etnia chol, de nombre Reyna Susana, fue víctima de feminicidio, denunciaron que 15 minutos después de haber montado un altar en la plaza central, para recordar a las mujeres que han sido asesinadas, fueron visitados por seis elementos de la Policía Estatal y de Protección Civil, para recabar datos de la actividad.

Las colectivas recriminaron que la Policía haya llegado tres horas después del feminicidio de Reyna Susana, cuando solicitó ayuda con anticipación, pero “no fue escuchada”.

Fue en la plaza central de Palenque, Chiapas, cuando las mujeres recién habían levantado el altar para recordar a las víctimas de feminicidio, que los agentes policiales y de Protección Civil llegaron 15 minutos después para preguntar los motivos de la actividad.

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Uno de dos hombres que se acercaron donde se realizaba la actividad informativa y cultural, consideró que la protesta “afectaba” la transmisión que se realizaba del partido de fútbol entre México y Portugal y otro, dijo que “si asesinaba una mujer”, entonces en la prisión, tendría los tres alimentos diarios, pero los policías en ningún momento les pidieron que retiraran del lugar o dejaran de molestar a las mujeres.

Las mujeres encararon a los policías que llegaron al evento, para decirles que en el caso de Reyna Susana, tres horas antes de que fuera víctima de feminicidio, rogó por apoyo a las autoridades, pero “ésta llegó demasiado tarde, encontrándola sin vida”.

Pidieron al alcalde Jorge Cabrera Aguilar, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) que no desmantele el altar que levantaron para recordar a Reyna Susana, Mariana Sánchez Dávalos, la doctora de 24 años de edad, que sufrió acoso sexual y fue hallada sin vida en la comunidad Nueva Palestina, del municipio de Ocosingo, en febrero de 2021 y otras mujeres víctimas de feminicidio en Palenque.

En lo que va del año, en Chiapas han ocurrido 11 feminicidios, pero cuatro de estos ocurrieron en el mes de marzo.

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