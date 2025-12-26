El director general del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, Juan Manuel Pérez Cova, adelantó que propondrá al gobierno de México una serie de reformas para modificar unas ocho Normas Oficiales Mexicanas (NOM) en materia de gas LP y natural, además de electricidad, a fin de reducir hasta 30% las emergencias relacionadas con incendios en viviendas.

En entrevista con EL UNIVERSAL, el funcionario explicó que se trata de propuestas para cambiar las NOM que abarcan la detección oportuna de gases, el uso de calentadores boiler, que son de las principales causas de incendios en casas-habitación, así como en materia de uso de extintores.

“Esperamos la próxima semana ya [esta], antes de que termine este año, a efecto de que sean sugerencias, sean documentos que motiven, justifiquen la revisión y, en su caso, la eventual modificación de esas normas oficiales, a efecto de proporcionarle al consumidor un elemento más de seguridad”, dijo.

Agregó: “Estamos tratando de reunir toda la información, las causas probables por las que se da un incidente surgido por gas, y es donde estamos trabajando”.

El Jefe Vulcano detalló que se está promoviendo ante el gobierno de México que se incorpore un mecanismo —conocido como detector de gas— que permita ubicar cuando se fuga y evitar que cause daño a las personas, ya sea por inhalación o por deflagración, el cual consideró tendría que implementarse en todas las viviendas.

Explicó que se trata de un aparato que va conectado a la luz y que al detectar gases activa un sonido estridente que alerta a las personas.

El líder de los bomberos abundó que también se contempla la implementación de una NOM que regule el uso de boilers.

“Uno de los temas en que más recurrentemente tenemos fallas también es en su instalación”, así como en estufas y cualquier aparato que consuma gas natural.

Adelantó que sugerirán modificar la NOM en materia de extintores, a fin de implementar una nueva tecnología de dichos aparatos, para que en las viviendas y comercios se utilicen los mismos que usa el Heroico Cuerpo de Bomberos.

Indicó que la principal diferencia con el tradicional extinguidor, de color rojo, es que este usa polvo químico seco, lo que genera una nube y tapa la visión, lo que puede poner en riesgo a los usuarios.

“Tal vez puede apagar el fuego, pero al mismo tiempo puede provocar problemas en las vías respiratorias”, expuso.

Por ello, la nueva tecnología que se plantea es un chorro que se aplica de manera directa y no genera esta nube. Además de que puede apagar fuegos de cualquier clase, ya sea eléctrico, forestal, etcétera.

Bajan accidentes en 2025

De enero al 27 de noviembre de este año se registraron mil 164 incendios en viviendas de la Ciudad de México, lo que representa una disminución de 20.8% respecto al mismo periodo de 2024, cuando hubo mil 439, de acuerdo con el Heroico Cuerpo de Bomberos capitalino.

Según una respuesta a solicitud vía transparencia elaborada por EL UNIVERSAL, Iztapalapa fue la alcaldía donde más incendios se registraron en este periodo, con 201; le sigue Cuauhtémoc, con 149; Gustavo A. Madero, con 147, y Venustiano Carranza, con 87 siniestros.

Pérez Cova dijo que en la administración pasada el promedio era de 170 a 200 servicios al día, y actualmente se atienden de 110 a 120 emergencias las 24 horas.

Atribuyó esta disminución al programa de prevención Bomberos en Casa, el cual ha registrado más de 3 mil visitas desde el 12 de noviembre de 2024, cuando iniciaron estas acciones, a la fecha.

En ellas —mencionó— se revisa el tanque estacionario cuando se trata de edificios, hasta el último aparato que consume gas LP, o se da la atención cuando el tanque estacionario registra una fuga.

De acuerdo con una solicitud vía transparencia, solamente en enero y diciembre de 2024 se registraron 125 y 164 incendios en viviendas, respectivamente.

Juan Manuel Pérez Cova explicó que durante la época de frío, de noviembre a febrero, es común que haya más incendios porque se utiliza más electricidad y gas durante estos meses.