Actualmente, más de 42 mil mujeres pertenecen a las Fuerzas Armadas: Ejército mexicano, Fuerza Aérea, Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de la Defensa Nacional, y de ellas, al menos 7 mil se han incorporado en la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Durante una ceremonia por el Día del Ejército mexicano, la Jefa del Ejecutivo dijo: “La presencia femenina ha sido decisiva. Hoy las mujeres son médicas militares, ingenieras, pilotos, especialistas en inteligencia y comandantas. Su participación no es anecdótica, ya es una realidad”.

Desde la Revolución Mexicana, miles de mujeres se unieron al Ejército Constitucionalista para desempeñar roles administrativos y logísticos. Y hasta 1934 se registró la primera alta de una mujer en Intendencia General del Ejército, mientras que cuatro años después se inauguró la Escuela para Enfermeras del Ejército.

De acuerdo con el Instituto Nacional de las Mujeres, el ingreso de las mujeres en estas fuerzas fue paulatino, poco a poco se abrieron espacios en las Escuelas Médico Militar, de Odontología, Militar de Ingenieros, de Guerra y en el Colegio del Aire.

Así, surgieron las primeras mujeres cabo, soldado y sargento. Con su talento se abrieron paso en el Cuerpo de Oficinistas, en el Servicio Geográfico del Ejército, como fotogrametristas y operarias, recuerda un artículo publicado por la Secretaría de la Defensa Nacional.

En 1983 se integró la primera antigüedad del Curso Básico de Paracaidismo, misma que se conformó con 51 cadetes y una Oficial de la Escuela Militar de Enfermeras; de igual manera, las mujeres ingresaron al Curso de Formación de Oficiales de Transmisiones.

En 1985 formaron parte del Coro y Orquesta del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y del Agrupamiento Femenino. Fue hasta 1994 cuando se otorgó por primera vez el grado de general brigadier en activo a una mujer.