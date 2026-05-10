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Un preso político murió mientras se encontraba en custodia del Estado venezolano, confirmó este domingo la ONG Foro Penal, con lo que suman 20 personas detenidas por razones políticas que fallecen en cárceles desde 2014.
El cuerpo del exconcejal José Manuel García Sabino fue hallado por funcionarios dentro de los calabozos de la Policía Municipal de Anaco, en el estado Anzoátegui, a 400 kilómetros de Caracas. No hay información oficial de las autoridades policiales ni del Ministerio Público sobre las causas del fallecimiento.
García Sabino "había denunciado hechos de corrupción dentro de la alcaldía", afirmó el exfiscal Zair Mundaray, quien se encuentra en el exilio. Calificó la detención del exconcejal como "claramente política".
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"El cuerpo fue hallado el día de hoy, 10 de mayo de 2026, y posteriormente trasladado al Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses en Barcelona, municipio Simón Bolívar del estado Anzoátegui, a los fines de determinar oficialmente la causa de muerte, lo cual hasta el momento no ha sido reportado de manera oficial", dijo la coordinadora regional de Foro Penal.
El caso se conoce dos días después de que las autoridades admitieran el fallecimiento de Víctor Quero Navas, ocurrido nueve meses antes.
La Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) expresó su "profunda consternación y dolor" por la muerte de Quero, cuya madre luchó durante meses para saber qué había pasado con su hijo.
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"Es imperativo determinar las responsabilidades penales y administrativas de aquellos funcionarios que, por acción u omisión, permitieron que un joven venezolano muriera en el olvido, sin acceso a su familia y privado del debido proceso", señaló la organización católica.
Luego de la captura de Nicolás Maduro en enero por fuerzas estadounidenses, la presidenta interina, Delcy Rodríguez, impulsó una ley de amnistía para la liberación de presos políticos.
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