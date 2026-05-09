Venezuela alertó este sábado de un derrame de hidrocarburos proveniente de Trinidad y Tobago con una "grave afectación ambiental" en el Golfo de Paria, que comparten ambos países, y en zonas costeras de los estados venezolanos Sucre y Delta Amacuro.

En un comunicado, el Gobierno de Delcy Rodríguez expresa "su preocupación ante la comunidad internacional por el derrame" y advierte de "comunidad internacional impactos sobre áreas marinas, costas, ecosistemas sensibles y comunidades pesqueras venezolanas", según reportes técnicos preliminares.

Las evaluaciones realizadas por las autoridades venezolanas "evidencian riesgos severos para manglares, humedales, fauna marina y recursos hidrobiológicos estratégicos para la seguridad alimentaria y el equilibrio ecológico de la región", señaló Caracas.

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Asimismo, se han registrado "afectaciones sobre especies vulnerables y ecosistemas de alta sensibilidad ambiental".

"El Gobierno bolivariano ha instruido a la Cancillería para que, de manera inmediata, solicite toda la información pertinente sobre este incidente, así como el correspondiente plan de acción para la mitigación y contención del derrame", reza el comunicado, compartido en redes sociales por el canciller, Yván Gil, y otras autoridades.

Asimismo, Venezuela exigió "el cumplimiento del derecho internacional ambiental y la adopción urgente de medidas de reparación frente a los daños ocasionados".

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El Ejecutivo de Rodríguez agregó que "continuará desplegando todas las acciones necesarias para proteger los ecosistemas afectados y resguardar a las comunidades impactadas".

#Comunicado 📢 El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela expresa su preocupación ante la comunidad internacional por el derrame de hidrocarburos proveniente de la República de Trinidad y Tobago, que ha generado una grave afectación ambiental en el Golfo de Paria y… pic.twitter.com/nSxuMImx2U — Yvan Gil (@yvangil) May 9, 2026

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