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alertó este sábado de un derrame de hidrocarburos proveniente de con una "grave afectación ambiental" en el Golfo de Paria, que comparten ambos países, y en zonas costeras de los estados venezolanos Sucre y Delta Amacuro.

En un comunicado, el Gobierno de expresa "su preocupación ante la comunidad internacional por el derrame" y advierte de "comunidad internacional impactos sobre áreas marinas, costas, ecosistemas sensibles y comunidades pesqueras venezolanas", según reportes técnicos preliminares.

Las evaluaciones realizadas por las autoridades venezolanas "evidencian riesgos severos para manglares, humedales, fauna marina y recursos hidrobiológicos estratégicos para la seguridad alimentaria y el equilibrio ecológico de la región", señaló Caracas.

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Asimismo, se han registrado "afectaciones sobre especies vulnerables y ecosistemas de alta sensibilidad ambiental".

"El Gobierno bolivariano ha instruido a la Cancillería para que, de manera inmediata, solicite toda la información pertinente sobre este incidente, así como el correspondiente plan de acción para la mitigación y contención del derrame", reza el comunicado, compartido en redes sociales por el canciller, Yván Gil, y otras autoridades.

Asimismo, Venezuela exigió "el cumplimiento del derecho internacional ambiental y la adopción urgente de medidas de reparación frente a los daños ocasionados".

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El Ejecutivo de Rodríguez agregó que "continuará desplegando todas las acciones necesarias para proteger los ecosistemas afectados y resguardar a las comunidades impactadas".

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