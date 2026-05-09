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La presidenta encargada de Venezuela, , anunció el sábado que representará a su país ante la Corte Internacional de Justicia de en el marco de la disputa territorial con Guyana por el Esequibo, en su primer viaje fuera del Caribe.

"A mí me toca viajar en las próximas horas a defender a nuestra patria", dijo en un discurso transmitido en la televisora estatal, en referencia a la región rica en petróleo que Caracas reivindica como propia.

Sería su primer viaje fuera del Caribe desde que ocupa el poder tras la captura de por Estados Unidos en enero.

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