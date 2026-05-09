Más Información
CNDH pide a la SEP revisar recorte al calendario escolar; medida traslada el problema a las familias, advierte
Adelantar fin de clases profundizaría rezago educativo: IMCO; alertan de efectos económicos y sociales
Cementerio de autos, la huella de la batalla entre Chapitos y Mayiza en Sinaloa; unidades permanecen quemadas y baleadas
Reportan más de 100 enfermos con norovirus en un crucero que zarpó de Florida; virus causa gastroenteritis aguda
México brilla en China: Sebastián García logra oro histórico en arco compuesto del Serial World Archery
Marina asegura embarcación con 26 bultos de presunta cocaína frente a costas de Guerrero; hay dos extranjeros detenidos
"Casi va a ser el 10 de mayo y no tenemos alegría en nuestro corazón"; Ceci Flores llama a seguir la lucha por hijos desaparecidos
Gobiernos de 3 estados rechazan cambios en calendario escolar de la SEP; aseguran que “educación debe ser prioridad”
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció el sábado que representará a su país ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya en el marco de la disputa territorial con Guyana por el Esequibo, en su primer viaje fuera del Caribe.
"A mí me toca viajar en las próximas horas a defender a nuestra patria", dijo en un discurso transmitido en la televisora estatal, en referencia a la región rica en petróleo que Caracas reivindica como propia.
Sería su primer viaje fuera del Caribe desde que ocupa el poder tras la captura de Nicolás Maduro por Estados Unidos en enero.
Delcy Rodríguez apuesta por una relación "a largo plazo" entre Venezuela y EU; busca cooperación energética
ss
Más Información
Noticias según tus intereses
ViveUSA
[Publicidad]