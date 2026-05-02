Después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió en que tomará el control de Cuba, el embajador de la isla en México, Eugenio Martínez Enríquez, rechazó estas expresiones.

Dicho funcionario cubano declaró que la isla "no está sola" y compartió un mensaje del Grupo de Reflexión de América Latina y El Caribe, que aseguró que Cuba es un "ejemplo de resistencia, dignidad y ético-moral para todo mundo".

"Cuba no representa una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos", dijo el Grupo de Reflexión.

"La inmensa mayoría del pueblo cubano, tal como se ha demostrado hasta ahora defenderá su soberanía en cada metro de su territorio. El argumento de Trump no corresponde a la verdad histórica, pues la Mayor de las Antillas solo espera que la dejen vivir en paz y en el sistema político adoptado por su pueblo.

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"La anunciada 'toma de Cuba' no revertirá la inevitable derrota electoral de Trump y los republicanos en las elecciones de medio término en noviembre", indica el mensaje.

El texto del Grupo de Reflexión de América Latina y El Caribe refiere que una eventual "acción cobarde" de Estados Unidos provocará la muerte de miles de personas y centenares de militares norteamericanos "si pretenden poner sus botas en suelo cubano".

"Lo que hemos aprendido de las luchas antiimperialistas no seremos cómplice de anunciado acto criminal de Trump", concluyó.

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