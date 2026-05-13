La relación y los acuerdos que haya entre Estados Unidos y China tendrán un impacto para la economía mexicana, dijo el director general de la American Chamber of Commerce de Mexico (Amcham), Pedro Casas Alatriste.

Afirmó que cualquier acuerdo que se tenga en la reunión entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y el mandatario de China, Xi Jinping, tendrá “un impacto seguro” sobre la región de Norteamérica.

Dijo que la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) si bien es trilateral, “como dicen, es el elefante en el cuarto o el dragón en el cuarto, es China.

China es el cuarto país de la ecuación que juega un papel fundamental.

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Porque los aranceles que se le impusieron a China tanto por parte de Estados Unidos como de México “son parte clave de la negociación”, explicó Casas Alatriste.

En conferencia de prensa, el Director General de la Amcham dijo que los ejes de la negociación del presidente estadounidense, Donald Trump, en la revisión del T-MEC son:

Primero, separarse de China y los países asiáticos aliados, porque no quiere estar conectado con dicha economía siendo los chinos su mayor rival económico, político y militar.

Segundo, quiere reindustrializar a su país, porque hay industrias que salieron de territorio estadounidense y se crearon pueblos fantasmas donde la población de comunidades enteras se dedicaron a los vicios.

El organismo empresarial asegura que Washington prioriza la seguridad nacional y la reindustrialización en sus nuevas negociaciones comerciales. Foto: iStock

Tercero, dejar atrás al libre comercio y moverse a un comercio justo o administrado, en el que prevalezcan las cuotas y los aranceles, a fin de rebalancear, es decir, revertir el déficit comercial que tiene Estados Unidos.

Añadió que cada decisión está arropada por el objetivo de proteger la soberanía y seguridad nacional estadounidense.

Casas Alatriste dijo si se entienden los ejes anteriores y la visión de la Casa Blanca “eso va a ayudar a entender por qué se dan las negociaciones así”.

Expuso que si se comprende que no habrá más libre comercio lo que se puede esperar es que México tenga un trato preferencial arancelario, “aunque no sea cero arancel, si el resto del planeta tierra tiene aranceles más altos nosotros tenemos que tener menores…no necesariamente el cero”.

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Sobre el rumbo de la revisión del T-MEC dijo que “va por buen camino y podríamos ver algo el 1 de julio.

Estamos seguros de que el T-MEC prevalecerá trilateral, sin embargo, es una realidad que hoy no están sentados a la mesa” los tres países, porque avanza bilateralmente, como se hizo en ciertos momentos durante la negociación pasada, en donde se paró de la mesa Canadá los últimos meses.

Comentó que todo hacer ver que “cada vez más nos acercamos a un acuerdo que se prolongará” por otros 16 años, aunque pudiera postergarse esa decisión para el próximo año, es decir, que haya una reunión trilateral y se acuerde volverse a reunir en el 2027.

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