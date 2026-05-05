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Tras tres reformas energéticas en los últimos años, al sector le hacen faltan reglas claras, de manera que el mercado pueda funcionar, aseguraron representantes del sector privado.
Durante el Congreso Council of the Americas (COA), el partner & head of Emerging Markets de Global Infrastructure Partners, Ronnie Hawkins, dijo que aunque el gobierno mexicano les dio un mensaje de bienvenida al sector privado todavía falta fortalecer los marcos institucionales en el país “para darnos aún más confianza como un socio confiable de ustedes”.
Por ejemplo, los permisos que da el gobierno mexicano a proyectos del sector energético podrían tener resoluciones más rápidas, lo que permitirá tomar las ventajas que ofrece el país.
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Sería también relevante que en el marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), se incluya el marco de resolución de disputas comerciales del sector, porque “algunos de estos mecanismos (de solución de diferencias), tardan 5 años y… podrían tenerse mecanismos más ágiles que nos dejen poder operar en México, en Estados Unidos”, expuso Hawkins.
En el panel “Energía para el Crecimiento, infraestructura e inversión”, el director general de Valero México, Carlos García, recordó que en los últimos sexenios “hemos cambiado el modelo energético tres veces”, y este último nuevo modelo “lo están haciendo a marchas forzadas”.
Dijo que los inversionistas buscan analizar las reglas para asegurarse de que las regulaciones puedan tener efectos nocivos no intencionados.
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En su turno, el senior vice president de Mexico Natural Gas Pipelines, TC Energy, Gregory Romero, dijo que “cuando hay cambios en el marco regulatorio se dificultan las inversiones”
Sin embargo, consideró que el anuncio de ayer de reducir la tramitología y facilitar los permisos como parte del Plan México es una señal importante.
Consideró que “es importante para el inversionistas tenga confianza y se puedan obtener los permisos y aprobaciones en tiempo”.
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Añadió que la “certeza regulatoria es una clave para la inversión…bueno, cuando no hay certeza.., diría que la certeza es la aliada, la gran aliada para la inversión, porque cuando el inversionista tiene confianza, hay reglas claras, transparentes, ágiles y se puede ejecutar. Al fin de día los inversionistas están buscando la oportunidad para invertir y realizar el proyecto”.
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