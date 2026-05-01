En el marco del Día Internacional del Trabajo, el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) destacó la política en favor de la soberanía energética impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum que busca avanzar en energías limpias sin ceder el control nacional sobre los hidrocarburos.

En un pronunciamiento defendió el papel del empleo como un componente central en la discusión sobre el futuro energético del país, al advertir que la transición hacia energías limpias no puede construirse sin considerar a quienes hoy sostienen la operación de la industria.

El dirigente nacional del gremio, Ricardo Aldana, sostuvo que el sindicato no se asume como un actor pasivo frente a los cambios del sector, sino como un interlocutor necesario para dotar de viabilidad social a este proceso.

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Sindicato petrolero destaca avance en soberanía energética. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL

“La organización llega a esta fecha con contrato colectivo firmado y con una agenda clara de cara al futuro del sector”, afirmó.

A inicios de este año, el STPRM concluyó la revisión del Contrato Colectivo de Trabajo 2025-2027 con Petróleos Mexicanos (Pemex), tras más de tres meses de negociaciones.

El acuerdo contempla un incremento salarial directo de 4.5%, un componente adicional de 32.64% por productividad en pagos catorcenales, así como un aumento de 4.32% en pensiones para jubilados, además de mejoras en prestaciones relacionadas con salud, educación, vivienda y alimentación para más de 90 mil trabajadores.

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“Es el resultado de una negociación seria, con base en la defensa irrenunciable de los derechos de los trabajadores petroleros”, subrayó Aldana, al referirse a un acuerdo alcanzado en un contexto de presión financiera sobre Pemex y de debate creciente sobre el modelo energético nacional.

Frente a este panorama, el STPRM reiteró su respaldo a la política energética impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, Desde esa perspectiva, Aldana planteó la necesidad de incorporar al sindicato en el diseño de mecanismos de reconversión laboral.

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