Este martes 7 de marzo, Larry Fink, director ejecutivo de BlackRock; Sergio Méndez, director General y representante de BlackRock México; y Adebayo Ogunlesi, presidente de Global Infrastructure Partners, llegaron a Palacio Nacional para reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum.

En breve más información...

Lee también Analistas prevén aumento de la inflación y recortan pronósticos del PIB: encuesta Banxico; no ven buen momento para las inversiones

💼🇲🇽 Da inicio la reunión



Líderes de BlackRock y Global Infrastructure Partners llegaron a Palacio Nacional para su encuentro con Claudia Sheinbaum #Video: @lalodinaa /EL UNIVERSAL 📸 pic.twitter.com/IcqVNuVpcB — El Universal (@El_Universal_Mx) April 7, 2026

Lee también Samuel García busca inversiones en Japón; Nuevo León atraería hasta 1.5 billones de dólares y miles de empleos

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/bmc