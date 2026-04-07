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Este martes 7 de marzo, Larry Fink, director ejecutivo de BlackRock; Sergio Méndez, director General y representante de BlackRock México; y Adebayo Ogunlesi, presidente de Global Infrastructure Partners, llegaron a Palacio Nacional para reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum.
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aov/bmc
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