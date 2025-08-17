El chofer del camión pesado que, la tarde del sábado chocó contra un poste de luz y una familia se salvó de ser atropellada, en la colonia San Juan de Aragón, en la alcaldía Gustavo A. Madero, se mantiene hospitalizado y está en calidad de detenido por el accidente.

De acuerdo con los avances de la indagatoria, agentes de la fiscalía capitalina indicaron que se busca imputarle el delito de homicidio en grado de tentativa, lesiones y daños a terceros al conductor pues estuvo a instantes de arrollar a una familia que caminaba sobre la banqueta.

El hombre de 47 años, según el peritaje inicial, condujo el pesado camión que, en primera instancia chocó contra un vehículo negro que salía de una tienda de conveniencia que está en el cruce de las calles 608 y 619 del sector antes mencionado, esto provocó que perdiera el control, y se subiera a la banqueta en la que caminaba Karla, su pareja y su hija de apenas 4 años.

Debido al fuerte impacto, el camión daño también un poste de concreto, arrasó con una lámpara metálica y raspó la fachada de dos viviendas, arrancando cables de luz y telefonía a su paso.

Al momento de escuchar todo el escándalo, Karla y su familia alcanzaron a reaccionar y se pegaron a la pared, por lo que el vehículo pasó a apenas un metro de ellos, de no darse cuenta a tiempo aseguran, los tres hubieran muerto.

El accidente quedó grabado en una cámara se seguridad de un domicilio, el cual empezó a circular en internet, y se observa cuando Karla al momento de intentar escapar, tropezó y cayó al piso, luego que el polvo se disipó, se observa cómo se levanta y sigue corriendo, ella terminó con golpes en brazos, tórax, pierna y cabeza provocados por la caída y los escombros. Su pareja y la niña lograron salir ilesos.

