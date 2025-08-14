Más Información

Tras desabasto, Pemex refuerza entrega de gasolina en CDMX; mantenimiento, causa de atraso en suministro de combustible

Policías trasladan a usuarios de la Línea 2 del Metro; hay caos vial en las inmediaciones

Magistrado Reyes Rodríguez propone nulidad de elección de la Corte; argumenta distribución sistemática de acordeones

Nariz Roja denuncia llegada de "medicamentos cubanos desconocidos"; son para tratar a pacientes con cáncer, condena

EU incauta metanfetaminas con valor de casi 8 mdd; estaban ocultas en cargamento de rosas procedente de México

Ingresan a “La Tuta” a la misma prisión que a Caro Quintero y al “Mayo” Zambada; comparecerá el 23 de octubre

El Presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo (SNTSTC), Fernando Espino Arévalo señaló que la afectación del servicio que brinda el , principalmente en la Línea 5, estaciones Hangares y Pantitlán, se debe a las y asegura que la causa directa se atribuye a las maniobras de desazolve y bombeo del agua que se acumula en las instalaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Expuso que la se descargan hacia el exterior, canalizándose a las áreas urbanas circundantes, provocando saturación del Sistema del drenaje pluvial.

El líder del sindicato recomendó coordinar un protocolo con la Administración del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, para canalizar el agua desazolvada a la infraestructura de captación, y se eviten descargas directas a las zonas habitacionales y al Sistema de Transporte Colectivo.

Espino Arévalo precisó que los trabajadores del Metro, actuan oportunamente con alta responsabilidad realizando las maniobras necesarias. Fotos Francisco Rodríguez.
De la misma manera llamó a la Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA) para que realice obras de rediseño hidráulico e incremente la capacidad del drenaje en esa importante zona de la Ciudad de México.

Espino Arévalo precisó que los trabajadores del Metro, “actuamos oportunamente con alta responsabilidad realizando las maniobras necesarias con los equipos de bombeo, los cuales funcionaron adecuadamente, para restablecer de manera inmediata el servicio ante los incidentes derivados de las inundaciones por las lluvias intensas de los últimos días”.

“Este incidente se repite todos los años en temporada de lluvias, al extremo que, en años anteriores, en esa zona resultó afectado un tren, el cual tuvo pérdida total”, alertó el líder sindical de los trabajadores del Metro.

