Las lluvias registradas la tarde de este jueves provocaron el cierre de la estación Potrero de la Línea 3 del Sistema de Transporte Colectivo Metro.
El sistema informó que el cierre es para sacar el agua estancada y a medidas de seguridad para los usuarios.
"Por trabajos de retiro de agua acumulada en un pasillo, debido a la fuerte lluvia en la zona. Esta medida se toma por seguridad y protección civil de las y los usuarios", informó el Sistema Metro.
El resto de las estaciones de la Línea 3, que corre de Universidad a Indios Verdes funciona con normalidad, se aseguró.
Esta afectación se suma al cierre de la estación Pino Suárez, por un corto circuito que provocó el desalojo de un convoy e instalaciones.
