Exdirector de Pemex Carlos Alberto Treviño, tiene orden de captura vigente: FGR; está en proceso de deportación

¡Otra vez el Metro! Línea 2 suspende servicio de Tasqueña a Colegio Militar debido a un corto circuito; SCT descarta incendio o explosión

¿Tormenta negra o alerta púrpura por lluvias extremas?; esto es lo que significa cada una de las alertas en CDMX

Así son los uniformes robados al Comité Olímpico Mexicano; las prendas están valuadas en 500 mil pesos

Detienen a "Lord Pádel", su esposa, su hijo y un socio; los arrestan en Cancún

Reportan retraso en abasto de gasolina en Chiapas, Nuevo León y CDMX; escasez de unidades de transporte, la causa

Las registradas la tarde de este jueves provocaron el de la estación Potrero de la Línea 3 del Sistema de Transporte Colectivo Metro.

El sistema informó que el cierre es para sacar el y a medidas de seguridad para los usuarios.

"Por trabajos de retiro de agua acumulada en un pasillo, debido a la fuerte lluvia en la zona. Esta medida se toma por seguridad y protección civil de las y los usuarios", informó el Sistema Metro.

El resto de las estaciones de la Línea 3, que corre de Universidad a Indios Verdes funciona con normalidad, se aseguró.

Esta afectación se suma al cierre de la estación Pino Suárez, por un corto circuito que provocó el desalojo de un convoy e instalaciones.

