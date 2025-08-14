Las lluvias registradas la tarde de este jueves provocaron el cierre de la estación Potrero de la Línea 3 del Sistema de Transporte Colectivo Metro.

El sistema informó que el cierre es para sacar el agua estancada y a medidas de seguridad para los usuarios.

#AvisoMetro: Al momento se cierra la estación Potrero de Línea 3, por trabajos de retiro de agua acumulada en un pasillo, debido a la fuerte lluvia en la zona. Esta medida se toma por seguridad y protección civil de las y los usuarios.



El resto de las estaciones de la Línea 3… — MetroCDMX (@MetroCDMX) August 15, 2025

Lee también: Temporada seca-cálida 2025 en CDMX fue más fresca respecto al 2024: CAMe; hubo 5 ondas de calor y 40 días de calor extremo

"Por trabajos de retiro de agua acumulada en un pasillo, debido a la fuerte lluvia en la zona. Esta medida se toma por seguridad y protección civil de las y los usuarios", informó el Sistema Metro.

El resto de las estaciones de la Línea 3, que corre de Universidad a Indios Verdes funciona con normalidad, se aseguró.

Esta afectación se suma al cierre de la estación Pino Suárez, por un corto circuito que provocó el desalojo de un convoy e instalaciones.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr