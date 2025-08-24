Más Información

La en como perros o gatos es importante debido a que previene la reproducción descontrolada y enfermedades relacionadas a su sistema reproductor.

También es una forma de hacer que los animales se muestren menos agresivos debido a la reducción de hormonas.

Realizar cirugías de esterilización no siempre es barato, por lo que la Secretaria del Medio Ambiente informó de la que se llevará a cabo el jueves 28 de agosto que comenzará desde las 9:00 horas.

¿Dónde será la Jornada de Esterilización Gratuita?

La campaña de esterilización se llevará a cabo en el Parque Ecológico de la Ciudad de México, sede en Juego de Pelota Mixteca.

Específicamente, la dirección es en C. P.º de Girasol 12, La Primavera, Tlalpan.

Información oficial sobre la Jornada de Esterilización Gratuita emitida por la Secretaria de Medio Ambiente (24/08/2025). Foto: Especial
¿Cómo llegar al Parque Ecológico de la Ciudad de México?

El Parque Ecológico de la Ciudad de México se encuentra retirado de la zona céntrica de la CDMX, por lo que te decimos formas de llegar.

Si quieres usar el Sistema de Transporte Colectivo, puedes abordar la Línea 1 del Metrobús que va de Indios Verdes a El Caminero, esta ruta te dejará en la estación Perisur, para luego tomar la ruta de camión Huipulco - Santo Tomás Ajusco, en la que deberás descender en Camino Real a San Andrés.

Luego de tomar el camión deberás caminar por diez minutos por el Carr. Picacho-Ajusco hasta llegar a la esquina con C. P.º de Girasol.

Otra opción es subir a la Línea 3 del Metro y bajar en la estación Viveros y Derechos Humanos, para luego subir a un camión que vaya de Viveros a Casino, en el cual deberás descender en la estación Lomas de Belvedere, y caminar por 12 minutos por Cda. de Empresa Ejidal, girar en Carr. Picacho-Ajusco hasta llegar a la esquina con C. P.º de Girasol.

¿Cómo debe ir mi perro a la esterilización?

Previo a que tu lomito o gatito se sometan a una cirugía de esterilización debes tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

  • Que se encuentre correctamente vacunado y desparasitado
  • Bañarlos días previos a la intervención
  • Ayuno de alimento sólido 12 horas previas a la cirugía
  • Que no beba agua 2 horas antes de que se le realice la esterilización
