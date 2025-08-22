Los policías capitalinos, Luis Arturo y Julio César, quienes fueran detenidos por sus propios compañeros luego que uno de ellos, disparará contra Christopher -cuando éste y su padre se resistieran a una revisión- e intentaran golpear a los oficiales, permanecen bajo prisión y fueron enviados al Reclusorio Oriente, luego de que el joven perdió la vida.

Durante la audiencia celebrada el jueves, la defensa de los uniformados dijo que todo se trató de una legítima defensa, pues uno de los policías ya estaba en el piso y era pateado por los agresores, quienes omitieron una revisión.

En esta primera audiencia se dio a conocer que el oficial Luis Arturo, fue imputado por el delito de abuso de autoridad, mientras que Julio César, por el delito de homicidio calificado, pues él fue quien disparó contra el joven que lo golpeaba.

Lee también Joven motociclista muere tras disparo de policía en CDMX; caso genera polémica en redes sociales

Todo el incidente quedó grabado en cámaras de celulares de varios testigos.

Los hechos, según se detalló en la audiencia ocurrieron en calles de la alcaldía Venustiano Carranza el martes pasado cuando los policías pertenecientes al sector Balbuena, observaron que Cristopher y su padre, circulaban en una motocicleta sin casco y a exceso de seguridad, en cumplimiento de su deber, los uniformados los pararon para una revisión, pero los motociclistas se negaron.

Esto derivó en una discusión verbal que terminó en golpes, según las imágenes difundidas en redes sociales, el papa de Christopher se liaba a golpes con el policía identificado como Luis Arturo, mientras que el joven, pateaba en el piso a Julio Cesar; en ese momento el oficial sacó su arma de cargo y disparó, asestando el tiro en la nuca de la víctima; su defensa explicó a las autoridades que en realidad lo que pretendía hacer era un tiro “al aire” para dispersar a los agresores.

Lee también El C5 y la Canadevi firman convenio; conectarán cámaras privadas exteriores al sector público de vigilancia

Por su parte, el papá de Christopher argumentó que se resistieron a la revisión porque los oficiales querían revisar una “mariconera” en la cual tenían dinero en efectivo, producto de una venta que recién habían hecho y pensaron que los policías los querían “robar”.

Por estos hechos, se abrió la carpeta de investigación FIEDH/2/UI-1 C/D/00322/08-2025, por el delito de homicidio doloso por disparo de arma de fuego, además de una carpeta interna en la Dirección de Asuntos Internos de la SSC.

A través de una tarjeta informativa, la SSC señaló que los hechos ocurrieron en un punto de revisión cuando los tripulantes de una motocicleta eran sujetos de una revisión preventiva, por lo que se tornaron agresivos y se enfrascaron en una riña con los uniformados.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

pjm