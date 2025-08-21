Acuerdan autoridades del Centro de Comando, Control, Computo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) con la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi) conectar cámaras exteriores de sus instalaciones con el sistema público de vigilancia de la Ciudad de México.

El convenio fue firmado por el coordinador del C5, Salvador Guerrero Chiprés, este jueves durante la sesión plenaria de la Canadevi.

El convenio posibilita la difusión de la capacidad institucional del Gobierno de la Ciudad de México para inhibir y combatir el delito, así como desplegar el aparato de procuración de justicia. Foto: Especial

"El convenio posibilita la difusión de la capacidad institucional del Gobierno de la Ciudad de México para inhibir y combatir el delito, así como desplegar el aparato de procuración de justicia, particularmente contra la incidencia delictiva alrededor de las obras, como robos, fraudes o extorsiones", dijo durante la firma, Guerrero Chiprés.

El presidente de la Canadevi aseguró que la firma de este convenio reforma su compromiso para fortalecer la estrategia de videovigilancia. Foto: Especial

También, la Canadevi se comprometió a integrar una base de datos de desarrolladores que tengan interés en conectar las cámaras de sus instalaciones con el C5.

Para la conexión con el ecosistema público del C5, las cámaras deberán cumplir los requerimientos técnicos.

