Más Información

Tras cinco años, INE da carpetazo a caso de Pío López Obrador y David León; libran sanción por entrega de efectivo

Tras cinco años, INE da carpetazo a caso de Pío López Obrador y David León; libran sanción por entrega de efectivo

Desmantelan red de tráfico de armas del CJNG en Jalisco, Nayarit y Edomex; cae el líder “Cachorro” y otros 13 implicados

Desmantelan red de tráfico de armas del CJNG en Jalisco, Nayarit y Edomex; cae el líder “Cachorro” y otros 13 implicados

“El Paco” vigiló por 5 días a colaboradores de Brugada, detalla investigación; andaba armado y disfrazado de trabajador de obra

“El Paco” vigiló por 5 días a colaboradores de Brugada, detalla investigación; andaba armado y disfrazado de trabajador de obra

Adidas ofrece disculpa pública por apropiación de huaraches tradicionales de Oaxaca; reconoce inspiración de la comunidad Yalálag

Adidas ofrece disculpa pública por apropiación de huaraches tradicionales de Oaxaca; reconoce inspiración de la comunidad Yalálag

Vidulfo Rosales renuncia como abogado de familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa; se sumaría como colaborador de Hugo Aguilar

Vidulfo Rosales renuncia como abogado de familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa; se sumaría como colaborador de Hugo Aguilar

Sheinbaum propondrá a Néstor Vargas Solano como representante ante el PJF; fue Consejero jurídico cuando era alcaldesa de Tlalpan

Sheinbaum propondrá a Néstor Vargas Solano como representante ante el PJF; fue Consejero jurídico cuando era alcaldesa de Tlalpan

Acuerdan autoridades del Centro de Comando, Control, Computo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano con la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi) conectar cámaras exteriores de sus instalaciones con el de la Ciudad de México.

El convenio fue firmado por el coordinador del C5, , este jueves durante la sesión plenaria de la Canadevi.

El convenio posibilita la difusión de la capacidad institucional del Gobierno de la Ciudad de México para inhibir y combatir el delito, así como desplegar el aparato de procuración de justicia. Foto: Especial
El convenio posibilita la difusión de la capacidad institucional del Gobierno de la Ciudad de México para inhibir y combatir el delito, así como desplegar el aparato de procuración de justicia. Foto: Especial

"El convenio posibilita la difusión de la capacidad institucional del Gobierno de la Ciudad de México para inhibir y combatir el delito, así como desplegar el aparato de procuración de justicia, particularmente contra la incidencia delictiva alrededor de las obras, como robos, fraudes o extorsiones", dijo durante la firma, Guerrero Chiprés.

Lee también:

El presidente de la Canadevi aseguró que la firma de este convenio reforma su compromiso para fortalecer la estrategia de videovigilancia. Foto: Especial
El presidente de la Canadevi aseguró que la firma de este convenio reforma su compromiso para fortalecer la estrategia de videovigilancia. Foto: Especial

También, la Canadevi se comprometió a integrar una base de datos de desarrolladores que tengan interés en conectar las cámaras de sus instalaciones con el C5.

Para la conexión con el ecosistema público del C5, las cámaras deberán cumplir los requerimientos técnicos.

Por su parte, el presidente de la Canadevi aseguró que la firma de este convenio reforma su compromiso para fortalecer la estrategia de videovigilancia.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses