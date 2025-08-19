Más Información

A partir de este martes, la Ciudad de México contará con 30 mil 400 nuevas , la mitad de ellas con tecnología de nueva generación 360°, instaladas en 15 mil 200 tótems del C5, para aumentar la seguridad.

Cada uno de los nuevos tótems contará con dos cámaras: una fija y otra móvil de 360°, una tecnología nueva en la capital que permitirá aumentar la vigilancia.

Anteriormente, los tótems únicamente contaban con cámaras fijas, por lo que las nuevas cámaras, conocidas como “Cámara PTZ” con la que se pueden hacer movimientos como paneos y zoom, explicó Salvador Guerrero Chiprés, titular del C5, al presentar los equipos.

“Lo que hicimos fue agregar una cámara móvil de 360 grados, que permite, considerando las limitaciones de precio, porque esto es muy importante: prácticamente al mismo precio de lo que antes se vendía el tótem, conseguimos esta innovación. Ésta es una cámara que tiene una posibilidad de paneo, de recorrer, y también de zoom in y zoom out. Es ésta la diferencia sustantiva de estos equipos que ahora presentamos”, explicó.

Las nuevas cámaras también cuentan con un sistema de alertamiento especial que avisa cuando presentan alguna falla, lo que permitirá resolver problemas en las mismas, de forma más eficiente.

