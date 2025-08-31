Marco Antonio Caballero denuncia desigualdad en el Maratón de la Ciudad de México; "nos están discriminando", asevera

Después de colgarse la presea del segundo lugar, Marco Antonio Caballero decidió alzar la voz para visibilizar la discriminación que viven los paratletas que participan —año con año— en la categoría especial del Maratón de la Ciudad de México.

Tomó el micrófono y ante la presencia de la jefa de Gobierno capitalino, Clara Brugada, enunció: “Nos están discriminando”.

Las palabras de Caballero, quien completó el podio junto a José Alan Frías Moreno y Gonzalo Valdovinos Gonza, surgen a partir de que el ganador absoluto de la competición se lleva a su bolsa 50 mil dólares. Es decir, 932 mil 780 pesos mexicanos. Mientras que, en contraste, el primer lugar de la categoría de personas con discapacidad motriz solamente consigue 61 mil pesos.

“El primer lugar en sillas de ruedas, débiles visuales y ciegos se lleva 60 mil pesos. Y el primer lugar de convencionales se lleva casi el millón de pesos. Ni el 10 por ciento estamos ganando. Es algo muy discriminatorio porque somos atletas élite. Somos atletas que nos esforzamos día con día”, aseveró el paratleta después de la premiación del maratón.

Ante todo, lo que Marco Antonio Caballero busca es un cambio genuino: “Tiene que haber una equidad y una inclusión verdadera”.

“Tuve el apoyo de que me dejaron agarrar el micrófono. [...] Le comenté a la jefa de Gobierno, como que ahorita al final, pero tenía que hacerlo en el momento. Aprovechar la posición que tenía. No me prohibieron nada. No me restringieron. Puede hablar. [...] Hay que hacer un cambio con respeto”, explicó Caballero.

Durante la premiación, Caballero no solamente alzó la voz para visibilizar la discriminación, también habló de los baches que se encontraban en el trayecto del maratón. Situación que derivó en un accidente entre el colombiano Francisco Sanclemente y el mexicano Gonzalo Valdovinos.

“Ojalá que esta alza de voz que hice tenga un cambio favorable para las personas con discapacidad”, concluyó.

¿Qué sigue para Marco Antonio Caballero

"Estoy como entrenador también. Mi siguiente parada es irme con los chicos a la Paralimpiada Juvenil. Esperemos que los chicos tengan proyecciones internacionales", adelantó el paratleta.

