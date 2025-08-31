La más reciente ocasión que un corredor nacional conquistó el Maratón de la Ciudad de México fue en el verano de 2021.

Ese resultado se presentó aún con cubrebocas, porque los 42 kilómetros y 195 metros se completaron bajo las restricciones sanitarias de la pandemia por Covid-19.

El poblano Darío Castro Pérez sorprendió a propios y extraños, al cruzar primero la meta en el Zócalo del Centro Histórico.

Los años pasaron y el dominio quedó en manos del keniano Edwin Kiptoo, salvo en 2023, cuando el boliviano Héctor Garibay escribió su nombre en la historia del evento internacional.

Este día, mientras el sol se levanta en las calles capitalinas, 30 mil corredores se darán cita en Ciudad Universitaria para afrontar el recorrido en la edición XLII del Maratón de la Ciudad de México.

De ellos, 47 pertenecen a la rama élite varonil mexicana, que buscará romper con el reinado que Kenia ha construido en las más recientes ediciones de la competencia.

Mientras que, por la parte de la rama élite femenil, 42 atletas nacionales lucharán para abrirse paso entre las rivales africanas, quienes han marcado un paso firme en cada kilómetro del icónico trazado por la capital.

Para esta edición, el maratón tomó inspiración en los 700 años de la fundación de México-Tenochtitlán, por lo que las calles capitalinas se pintarán de camisetas moradas, decoradas con símbolos de la cultura mexicana, entre los que destacan quetzales, colibríes, ajolotes, jacarandas y cactáceas.

“Todos los finishers tendrán un reconocimiento Painani, como ya lo tienen los del medio maratón”, adelantó Javier Jesús Peralta, director general del Instituto del Deporte de la Ciudad de México, hace unos días.

Entre la modernidad y la tradición, el evento deportivo —considerado como uno de los más importantes en toda América Latina— será un encuentro no solamente para los corredores profesionales, sino para todos aquellos que quieran afrontar el reto de los poco más de 42 kilómetros.

“La Ciudad de México da para muchísimo. Trae un turismo importante, por lo que hay que explotarlo al máximo”, concluyó el funcionario público.