Etiopía conquista el Maratón de la Ciudad de México; Tadu Abate y Bekelech Gudeta se imponen en las calles capitalinas

Mientras el sudor corría por su rostro, una sonrisa se le escapó a Tadu Abate Deme. Después de quitarse sus lentes, soltó un suspiro al aire: el primer lugar ya era suyo. Etiopía se apropió del XLII Maratón de la Ciudad de México, tanto en la rama varonil como en la femenil.

Antes de que el sol se levantara por completo, las calles capitalinas se pintaron de morado con 30 mil corredores que madrugaron para completar los 42 kilómetros y 195 metros que van desde Ciudad Universitaria hasta el Zócalo del Centro Histórico.

¡Etiopía conquista el Maratón de la Ciudad de México! 🇪🇹 🔥#VIDEO 📹 | El corredor etíope Tadu Abate Deme se llevó el primer lugar del maratón, seguido de Benard Kipkorir y Edwin Kiprop. pic.twitter.com/vsvc8vCdYP — Universal Deportes (@UnivDeportes) August 31, 2025

