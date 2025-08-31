Bache provoca un accidente en el Maratón de la Ciudad de México; atleta paralímpico lanza un mensaje a los organizadores

Si bien el podio de la categoría especial dejó como postal a tres mexicanos colgándose las preseas, el desenlace de la historia pudo haber sido distinto. Durante el XLII Maratón de la Ciudad de México, un bache en las calles capitalinas provocó un accidente entre dos competidores: Francisco Sanclemente y Gonzalo Valdovinos.

Para el colombiano Francisco Sanclemente, uno de los afectados durante el incidente, “fue un golpe muy fuerte porque me dejé caer encima”.

“Me preparo muy fuerte para correr en la Ciudad de México por lo que representa y por el cariño que le tengo a la gente acá que me está viendo. […] Son cosas que suceden en el deporte. No sé qué decir, me da tristeza”, lamentó Sanclemente.

En días anteriores, el Instituto del Deporte de la Ciudad de México había garantizado que el camino del maratón estaría libre de baches. De acuerdo al director general, Javier Jesús Peralta, se trabajó en coordinación con la Secretaría de Obras.

#VIDEO 📹 | Después de perder el liderato por culpa de un bache, el colombiano Francisco Sanclemente compartió cómo quedó después del accidente.



👉🏻 Esto sucedió en la categoría especial del XLII Maratón de la Ciudad de México. pic.twitter.com/mjTzFDM13R — Universal Deportes (@UnivDeportes) August 31, 2025

“Cuando caigo […] me da con la silla en la costilla. La verdad es que dio un golpe bastante fuerte que me dejó muy adolorido. Cuando intento ponerme otra vez en carrera, veo que el tubular se ha salido y me toca bajarme de la silla para cambiar el tubular, perdí ahí mucho tiempo”, explicó el atleta paralímpico.

Francisco Sanclemente no es un desconocido en la historia del Maratón de la Ciudad de México. En las ediciones de 2019, 2021 y 2023 conquistó la medalla de oro en la categoría especial.

Pese a la caída, Francisco se encuentra bien. Sin embargo, pidió a los organizadores una mayor precaución al momento de asegurar que las condiciones del pavimento sean óptimas, especialmente para el uso de silla de ruedas.

“Lo digo cómo organizador de una carrera porque —en Colombia— organizó una. […] Trata de tapar los baches porque para las sillas de ruedas es complejo. Son cosas que se pueden solucionar y prever”, pidió Francisco.

Pese a las adversidades, el atleta paralímpico le guarda cariño al Maratón de la Ciudad de México, por lo que no descarta regresar en la siguiente edición.

Mientras que, por su parte, el mexicano Gonzalo Valdovinos conquistó la medalla de bronce en la categoría especial del maratón.