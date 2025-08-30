Maratón de la Ciudad de México 2025: Todo lo que debes saber; horarios, fecha y cierres viales

Este domingo, la capital del país recibirá a 30 mil corredores que participarán en el XLII Maratón de la Ciudad de México, donde partirán de Ciudad Universitaria hasta llegar al Zócalo del Centro Histórico después de recorrer 42 kilómetros y 195 metros.

La salida será en la Avenida Insurgentes Sur, entre el edificio de la Biblioteca Central y el Estadio Olímpico Universitario de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

A continuación, te presentamos detalles como los horarios de partida y vialidades que se verán afectadas.

HORARIOS DE SALIDA

Bloque de silla de ruedas y discapacidad visual: arranque a partir de las 5:45 A.M.

arranque a partir de las 5:45 A.M. Bloque élite femenil: 5:50 A.M.

5:50 A.M. Bloque élite varonil: 6:00 A.M.

6:00 A.M. Bloque A: arranque a partir de las 6:00 A.M.

arranque a partir de las 6:00 A.M. Bloque B: arranque a partir de las 6:15 A.M.

arranque a partir de las 6:15 A.M. Bloque C: arranque a partir de las 6:30 A.M.

Para todos aquellos que compitan, el Metro de la Ciudad de México les ofrecerá su servicio de transporte de manera gratuita si presentan su número de participante a partir de las 5:00 horas. Las líneas habilitadas para facilitar la llegada al evento serán la 1, 2, 3 y 9.

¿QUÉ CALLES ESTARÁN CERRADAS POR EL MARATÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO?

Desde temprano las calles aledañas a la ruta del Maratón en Insurgentes, Chapultepec, Polanco, Paseo de la Reforma, Juárez, Madero y el Zócalo, tendrán cierres durante varias horas.

