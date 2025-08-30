Sergio Ramos presentó su primera canción 'Cibeles'; empieza carrera musical e involucra al Real Madrid

Hace unos días, Sergio Ramos dejó mensajes sospechosos en redes sociales y compartió imágenes de futbolistas como Kylian Mbappé y otras figuras del Real Madrid, donde se veía una camioneta recorrer las calles de la capital española con el nombre del futbolista de los Rayados de Monterrey, un 93 y la frase "tú me pediste que vuele".

Nadie sabía de qué se trataba este enigmático mensaje, hasta que este sábado, el capitán de los Rayados sorprendió a propios y ajenos con la presentación de su nueva faceta como músico, al anunciar su primera canción titulada 'Cibeles'.

En el video, se ve a Ramos sentado en un banco, con un fondo negro, sosteniendo un rosario en sus manos. Con imágenes de algunos de sus mejores momentos en el Real Madrid, el campeón del mundo con España en 2010 empieza a cantar.

"Hay cosas que no te dije, que todavía me duelen, yo nunca quise irme, tú me pediste que vuele", dice el fragmento de la canción presentado.

Al final, anuncia que la canción saldrá este domingo 31 de agosto.

