Más Información

Sergio Ramos presentó su primera canción 'Cibeles'; empieza carrera musical e involucra al Real Madrid

Sergio Ramos presentó su primera canción 'Cibeles'; empieza carrera musical e involucra al Real Madrid

Liga MX: Horarios y canales para ver EN VIVO la jornada 7 del Apertura 2025; HOY, sábado 30 de agosto

Liga MX: Horarios y canales para ver EN VIVO la jornada 7 del Apertura 2025; HOY, sábado 30 de agosto

Chivas, por su primera gran prueba en la Liga MX; ante Cruz Azul inicia un turbulento calendario para el Rebaño

Chivas, por su primera gran prueba en la Liga MX; ante Cruz Azul inicia un turbulento calendario para el Rebaño

El ‘Rey del Yogur’ trascendió; el sobrenombre que le pusieron a Misterioso Jr se hizo famoso

El ‘Rey del Yogur’ trascendió; el sobrenombre que le pusieron a Misterioso Jr se hizo famoso

Misterioso Jr descarta fraude en triunfo de El Hijo del Santo

Misterioso Jr descarta fraude en triunfo de El Hijo del Santo

Este sábado continúa la actividad de la jornada 7 del torneo Apertura 2025 de la con cuatro partidos atractivos, donde destaca el cruce entre Chivas y Cruz Azul.

Afortunadamente para la afición, dos de esos cuatro partidos serán transmitidos por televisión abierta. En medio del escándalo entre América y el alcalde de la Benito Juárez tras determinar que el juego contra Pachuca se jugará a puertas a cerradas, les presentamos los detalles para que sepan a qué hora y dónde ver en vivo los partidos de este sábado.

Lee también

León y Querétaro disputarán el primer partido del día en el estadio León como antesala del duelo con gran rivalidad entre Santos Laguna y Tigres en el estadio TSM.

El partido más atractivo se jugará en el estadio Akron entre Chivas y Cruz Azul. En un duelo de realidades distintas, el Guadalajara busca una victoria que los meta en zona de clasificación vía play-in, mientras la Máquina aspira al segundo puesto de la tabla de posiciones.

Finalmente, en el duelo del morbo político, América recibe al Pachuca en el estadio Ciudad de los Deportes.

Lee también

¿CUÁNDO Y DÓNDE VER EN VIVO LA JORNADA 7 DEL APERTURA 2025?

León vs Querétaro

  • Hora: 17:00 horas
  • Transmisión: Tubi

Santos Laguna vs Tigres

  • Hora: 19:00 horas
  • Transmisión: Canal 5, TUDN y ViX

Chivas vs Cruz Azul

  • Hora: 19:07 horas
  • Transmisión: Amazon

América vs Pachuca

  • Hora: 21:05 horas
  • Transmisión: Canal 5, TUDN y ViX

Lee también

Google News

Noticias según tus intereses

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios