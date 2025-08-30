Liga MX: Horarios y canales para ver EN VIVO la jornada 7 del Apertura 2025; HOY, sábado 30 de agosto

Este sábado continúa la actividad de la jornada 7 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX con cuatro partidos atractivos, donde destaca el cruce entre Chivas y Cruz Azul.

Afortunadamente para la afición, dos de esos cuatro partidos serán transmitidos por televisión abierta. En medio del escándalo entre América y el alcalde de la Benito Juárez tras determinar que el juego contra Pachuca se jugará a puertas a cerradas, les presentamos los detalles para que sepan a qué hora y dónde ver en vivo los partidos de este sábado.

León y Querétaro disputarán el primer partido del día en el estadio León como antesala del duelo con gran rivalidad entre Santos Laguna y Tigres en el estadio TSM.

El partido más atractivo se jugará en el estadio Akron entre Chivas y Cruz Azul. En un duelo de realidades distintas, el Guadalajara busca una victoria que los meta en zona de clasificación vía play-in, mientras la Máquina aspira al segundo puesto de la tabla de posiciones.

Finalmente, en el duelo del morbo político, América recibe al Pachuca en el estadio Ciudad de los Deportes.

¿CUÁNDO Y DÓNDE VER EN VIVO LA JORNADA 7 DEL APERTURA 2025?

León vs Querétaro

Hora: 17:00 horas

Transmisión: Tubi

Santos Laguna vs Tigres

Hora: 19:00 horas

Transmisión: Canal 5, TUDN y ViX

Chivas vs Cruz Azul

Hora: 19:07 horas

Transmisión: Amazon

América vs Pachuca

Hora: 21:05 horas

Transmisión: Canal 5, TUDN y ViX

