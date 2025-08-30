Chivas, por su primera gran prueba en la Liga MX; ante Cruz Azul inicia un turbulento calendario para el Rebaño

El jueves, Alan Mozo lanzó una declaración que dividió opiniones. El lateral de las Chivas aseguró que están cerca de ser campeones y que van por buen camino.

Lamentablemente para el jugador rojiblanco, los números no lo respaldan en este momento. El Rebaño suma tres derrotas, una victoria y un empate… cuatro puntos que tienen a las Chivas en el lugar número 16.

Pero si hay un momento en el que deben demostrar que realmente están por el camino correcto, es este. La hora de la verdad ha llegado para los dirigidos por el argentino Gabriel Milito.

El calendario que se viene para el cuadro tapatío es una auténtica prueba. De inicio, esta noche se mide al Cruz Azul, que pelea el liderato del torneo Apertura 2025. El equipo de Nicolás Larcamón abre la complicada seguidilla de encuentros.

Después del parón por la Fecha FIFA, el 13 de septiembre, el Guadalajara visita el estadio de la Ciudad de los Deportes para disputar el Clásico de México frente a las Águilas del América.

Cuatro días después, Chivas recibe a los Tigres para disputar el partido que tenían pendiente, correspondiente a la Jornada 1. Tres encuentros de alta exigencia en los que deben demostrar a su afición de qué están hechos.

Y por si faltaba algo. El 20 de septiembre, también en el estadio Akron, los rojiblancos reciben al campeón Toluca. Los Diablos Rojos, que no han mostrado su mejor versión tienen una de las mejores plantillas y son el rival a vencer.

Septiembre luce turbulento para el equipo de Gabriel Milito, pero también es una prueba importante para dar calma a sus aficionados y demostrar para qué están hechos en este Apertura 2025.