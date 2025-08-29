Keylor Navas desea dejar un legado en Pumas; también sueña con conquistar títulos

Se acaba de cumplir un mes desde que Keylor Navas fue presentado como refuerzo de los Pumas, pero parece que lleva varios años siendo parte de la institución auriazul.

El portero costarricense debutó inmediatamente con el Club Universidad Nacional. No tuvieron que pasar ni 48 horas para su presentación.

Desde entonces, el histórico arquero del Real Madrid ha disputado seis partidos con la camiseta de Los del Pedregal y todavía no sabe lo que es la derrota.

A pesar del corto tiempo que tiene con el equipo universitario, el Halcón ha logrado hacer una increíble conexión con la afición de los Pumas.

Incluso, por la institución, el tico ya cuenta con un importante afecto, por lo que platicó sobre los deseos que tiene en mente para el tiempo que pueda permanecer ligado a ella.

“Siempre trato de llegar a cada equipo a intentar escribir mi historia de la mejor manera. Me gustaría que me recuerden como un futbolista que siempre dio todo por el club y que defendió la camiseta como suya. Ojalá que podamos tener muy buenos resultados, que podamos obtener títulos y que podamos tener una historia muy bonita para que todos la podamos disfrutar”, declaró en entrevista.

Además del legado que le gustaría dejar en los Pumas, Keylor Navas buscará “aportar ese granito de arena” para que los jóvenes “puedan crecer”, durante el tiempo que él se encuentre en La Cantera.

“Hablo con ellos todos los días, entrenamos todos los días y tenemos una relación muy bonita. Son grandes muchachos con muchas condiciones para poder llegar a tener una carrera increíble. Trato de aconsejarlos cuando estamos entrenando [porque] hay cosas que algún día me las dijeron a mí cuando tenía esa edad y que me ayudaron muchísimo”, reveló.

El cancerbero de la Selección de Costa Rica detalló que aconseja a los canteranos auriazules sobre “posicionamiento, tranquilidad y hacerles ver que hay que disfrutar de esto, que no todo es presión”.

Para Keylor Navas, tomar la decisión de elegir al Club Universidad Nacional no fue difícil, sobre todo porque su directiva le demostró las ganas que tenían por contratarlo.

“Yo creo que el interés que ellos mostraron en mí, las charlas que tuve con el entrenador, quien siempre me mostró ese apoyo en todos los momentos que estábamos pasando y sé que, gracias a Dios, tomé una gran decisión y estoy muy feliz”, externó el tico.

El ex del Real Madrid y del Paris Saint-Germain reconoció que su principal objetivo con los Pumas es ser campeón, por lo que tratará de ayudar al máximo para conseguir bordar la ansiada octava estrella.

“Sueño con ganar títulos, sueño con tener mi máximo nivel, sueño con poder llegar a ser el mejor portero en la Liga MX, sueño con poder ayudar y dejar un legado con los muchachos jóvenes y en el club… sueño con muchas cosas”, se sinceró Keylor Navas.