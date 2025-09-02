La mañana de este martes se registra otra jornada lluviosa en la capital, lo que ha obligado al Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro a implementar la marcha de seguridad en varias de sus líneas.

De acuerdo con información difundida en sus redes sociales, la medida se aplica en las Líneas 2, 3, 4, 5, 8, 9, A y B, debido a la presencia de lluvia en distintos puntos de la ciudad.

Esta disposición implica que los trenes circulen a menor velocidad para garantizar la seguridad de los usuarios, lo que podría generar retrasos en los tiempos de traslado.

Las autoridades del Metro hicieron un llamado a las y los usuarios a tomar previsiones y considerar mayor tiempo en sus recorridos.

