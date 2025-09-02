A las 06:00 horas, tiempo del centro de México, el centro de la depresión tropical Doce-E, en el océano Pacífico, se localizó a 345 kilómetros al oeste-suroeste de Manzanillo, Colima, y a 330 km al sur-suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco, con vientos máximos sostenidos de 55 km/h, rachas de 75 km/h y desplazamiento hacia el oeste-noroeste a 24 km/h, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

De acuerdo con el reporte, los desprendimientos nubosos del sistema ocasionarán lluvias muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, así como rachas de viento de 50 a 70 km/h y oleaje elevado de 2.5 a 3.5 metros en las costas de Jalisco, Colima, Michoacán y el sur de Nayarit, condiciones que se extenderán al sur de Baja California Sur durante la noche.

Las precipitaciones podrían presentarse con descargas eléctricas y granizo, lo que aumentaría el riesgo de encharcamientos, deslaves e inundaciones en zonas bajas. Además, los vientos podrían derribar árboles y anuncios publicitarios, advirtió la autoridad.

El SMN y la Comisión Nacional del Agua exhortaron a la población a seguir las recomendaciones de Protección Civil, extremar precauciones ante el oleaje elevado y los vientos fuertes, y mantenerse informada mediante los avisos oficiales.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL