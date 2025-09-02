La presidenta del PAN en la Ciudad de México, Luisa Gutiérrez, informó que revisarán a fondo los resultados del primer Informe de Gobierno de Clara Brugada para reconocer aciertos, pero también para criticar lo que deba corregirse.

“Los programas sociales es lo único que ha hecho bien el Gobierno de la Ciudad de México, hacemos votos porque en este segundo año se atiendan y resuelvan los problemas de fondo”, dijo.

Comentó que entre los rubros que se han descuidado y están al descubierto de la ciudadanía son la salud, Metro, agua y seguridad.

“Coincidimos en reforzar los presupuestos públicos, coincidimos en avanzar en innovadoras estrategias de atención ciudadana y desde luego que nos interesa que le vaya bien a la ciudadanía”, abundó.

Luisa Gutiérrez expresó su preocupación sobre la manera en que algunos funcionarios del Gobierno local, así como políticos y legisladores de la 4T, puedan sacar la típica “raja política”.

“En el PAN no avalamos prácticas desleales y el lucro de la política social. Haremos una revisión muy estricta de la ejecución del gasto en programas sociales y valoraremos el ritmo de la desigualdad que nos ha sometido por años la izquierda populista”, destacó.

Afirmó que este año ha sido muy difícil para los capitalinos porque han tenido que “sortear” crisis de violencia, fenómenos climatológicos y al mismo tiempo, un esquema de sumisión a la Federación.

“Nos cuesta trabajo entender la manera en que la Ciudad de México no puede prosperar en derechos ni libertades en un Gobierno oficialista que presume tener aptitudes y prioridades para los pueblos de México”, puntualizó.

Al respecto, el diputado migrante del PAN, Raúl Torres, aprovechó para criticar la política exterior del Gobierno de Morena, y dijo que se ha quedado a “medias” porque no se ha sumado a la voz de la oposición. “Hoy debemos sumar el talento que representa el legislativo, los gobiernos estatales, las voces de la academia, empresarios y las clases medias”.

Manifestó que “debemos poner a México en el mundo si es que queremos ser un referente de inversión extranjera, un referente en América Latina, donde si ha habido otros países que han llevado ese reflector y México, junto la Ciudad de México se han quedado atrás”.

