Un nuevo trolebús

Uno de los temas del Primer Informe de Gobierno de la Ciudad de México que más llamó la atención a usuarios de redes sociales fue la creación de una nueva línea de trolebús, que irá de Chapultepec a Ciudad Universitaria.

“Este año vamos a iniciar ya la operación y la construcción de la línea cero, en su primer tramo, en su primera fase, que va a recorrer del Metro Chapultepec a Ciudad Universitaria, con un trolebús (sic) nuevo, eficiente, de los que ustedes ya conocen, tecnológicamente avanzado, con un sistema GPS, con cámara, con todos los aditamentos tecnológicos modernos, para beneficio de todos ustedes”, dijo Héctor Ulises García Nieto, secretario de Movilidad, a finales de agosto.

Aunque ya se había dado a conocer esta información, usuarios no se guardaron su decepción, pues no será una nueva línea de metro.

Foto: Vía X.

Lee también: Fallece Osvaldo Sánchez, curador y crítico que marcó al arte contemporáneo mexicano

Lady Gaga pone a prueba su suerte en Xochimilco

El video que grabó Lady Gaga en la Ciudad de México, del que tanto se rumoreaba, finalmente salió a la luz. Se trata de la pieza visual que acompaña su canción “The Dead Dance” y que fue dirigida por nada más y nada menos que Tim Burton.

Más allá de estar grabado en la capital, el video causó furor porque fue grabado en un lugar igual de emblemático y terrorífico como lo es la Isla de las muñecas, en Xochimilco.

En “The dead dance” Gaga se caracteriza como otra muñeca en las paredes de la cabaña en la isla mexicana, con el rostro agrietado por el tiempo y desaliñada como todas sus compañeras muñecas, que aunque no lo parezca, fueron creadas a mano por la empresa mexicana El Volador.

Lee también: Fin de semana cultural: “Por donde pasa la luna”, concierto en honor al Año de la Mujer Indígena

A unos días de que se lanzara el video, Gaga anunció que pospondrá su concierto en Miami porque había perdido la voz. Para algunos usuarios fue la ventana ideal para bromear que eso era consecuencia por haber golpeado a varias de las muñecas en su video.

Foto: Vía X.

Foto: Vía X.





Foto: Vía X.

Muere Giorgio Armani

El diseñador italiano Giorgio Armani, ícono de la moda y creador de un imperio en la industria del lujo, falleció el pasado jueves a los 91 años.

"Con una tristeza infinita, el Grupo Armani anuncia el deceso de su creador, fundador y motor infatigable: Giorgio Armani", señaló el grupo en un comunicado.

La ciudad Milán, ubicada al norte de Italia, honrará la memoria de Giorgio Armani con una jornada de luto ciudadano el próximo lunes, cuando tendrá lugar el funeral privado del icónico diseñador italiano, mientras que el prestigioso teatro de La Scala le dedicará su ballet inaugural de la temporada, el próximo 18 de diciembre.

Lee también: Historias de ciencia para la gente

Mientras tanto, este sábado se llevó a cabo una despedida abierta al público en la capilla ardiente, que fue instalada en el Teatro Armani y permanecerá abierta también el domingo.

Foto: Vía X.