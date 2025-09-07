Más Información

Cientos esperan a Residente en el Zócalo de la CDMX; vibra con rap femenino y banderas palestinas

Activistas exigen justicia para “Nube”, perrita que murió corneada por un toro en Aguascalientes; piden cancelar pamplonadas

Estudiante se lanza contra Noroña sobre misoginia y austeridad; "¿dónde queda la congruencia que dice tener?", cuestiona

"En el camino", del mexicano David Pablos, gana como mejor película en los Horizontes de Venecia

Sheinbaum anuncia inversión de 831 mdp en Sonora; apoyarán a ganaderos para producir carne de calidad

Todo lo que necesitas saber de la taquería El Pastor del Rica; negocio del hermano de Canelo Álvarez

Muere periodista en IMSS de Mazatlán por presunta negligencia médica; paciente contó con atención en todo momento, asegura Instituto

Alerta por 11 desaparecidos en Amozoc, Puebla; implementan mega operativo de búsqueda

Un nuevo trolebús

Uno de los temas del Primer Informe de Gobierno de la Ciudad de México que más llamó la atención a usuarios de redes sociales fue la creación de una nueva línea de, que irá de Chapultepec a Ciudad Universitaria.

“Este año vamos a iniciar ya la operación y la construcción de la línea cero, en su primer tramo, en su primera fase, que va a recorrer del Metro Chapultepec a Ciudad Universitaria, con un trolebús (sic) nuevo, eficiente, de los que ustedes ya conocen, tecnológicamente avanzado, con un sistema GPS, con cámara, con todos los aditamentos tecnológicos modernos, para beneficio de todos ustedes”, dijo Héctor Ulises García Nieto, secretario de Movilidad, a finales de agosto.

Aunque ya se había dado a conocer esta información, usuarios no se guardaron su decepción, pues no será una nueva línea de metro.

Foto: Vía X.
Lee también:

Lady Gaga pone a prueba su suerte en Xochimilco

El video que grabó en la Ciudad de México, del que tanto se rumoreaba, finalmente salió a la luz. Se trata de la pieza visual que acompaña su canción “The Dead Dance” y que fue dirigida por nada más y nada menos que Tim Burton.

Más allá de estar grabado en la capital, el video causó furor porque fue grabado en un lugar igual de emblemático y terrorífico como lo es la Isla de las muñecas, en Xochimilco.

En “The dead dance” Gaga se caracteriza como otra muñeca en las paredes de la cabaña en la isla mexicana, con el rostro agrietado por el tiempo y desaliñada como todas sus compañeras muñecas, que aunque no lo parezca, fueron creadas a mano por la empresa mexicana El Volador.

Lee también:

A unos días de que se lanzara el video, Gaga anunció que pospondrá su concierto en Miami porque había perdido la voz. Para algunos usuarios fue la ventana ideal para bromear que eso era consecuencia por haber golpeado a varias de las muñecas en su video.

Foto: Vía X.
Foto: Vía X.
Foto: Vía X.
Muere Giorgio Armani

El diseñador italiano Giorgio Armani, ícono de la moda y creador de un imperio en la industria del lujo, falleció el pasado jueves a los 91 años.

"Con una tristeza infinita, el Grupo Armani anuncia el deceso de su creador, fundador y motor infatigable: Giorgio Armani", señaló el grupo en un comunicado.

La ciudad Milán, ubicada al norte de Italia, honrará la memoria de Giorgio Armani con una jornada de luto ciudadano el próximo lunes, cuando tendrá lugar el funeral privado del icónico diseñador italiano, mientras que el prestigioso teatro de La Scala le dedicará su ballet inaugural de la temporada, el próximo 18 de diciembre.

Lee también:

Mientras tanto, este sábado se llevó a cabo una despedida abierta al público en la capilla ardiente, que fue instalada en el Teatro Armani y permanecerá abierta también el domingo.

Foto: Vía X.
