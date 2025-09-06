En la oferta cultural de la Ciudad de México, una de las actividades a las que se puede asistir este fin de semana es el concierto "Por donde pasa la luna", realizado en el marco del Año de la Mujer Indígena, hoy a las 19:00 horas, en la Sala Principal del Palacio de Bellas Artes.

La presentación abarca música, danza y audiovisuales en los que se profundiza en la vida y tradiciones de cinco pueblos originarios.

En el boletín oficial se detalla que las agrupaciones participantes son la Banda Femenil Ka’ux (Mixe), de Santa María Tlahuitoltepec, Oaxaca; el Colectivo de Mujeres Comcáac Cmaam Icaheme (Seri), de Punta Chueca, Sonora; el Ensamble Tradicional Comunitario de Marimbas Manglares de Centla (Totonaco), de Villahermosa, Tabasco.

Lee también: Historias de ciencia para la gente

También se presentará el Ensamble Tradicional Comunitario de Son Huasteco Cántaros de Sol (Chontal), de Zozocolco de Hidalgo, Veracruz; y el Trío Eyexochitl (Nahua), de Huautla, Hidalgo.

"Aquí se quedan las culturas indígenas, los distintos grupos y comunidades, pero particularmente las mujeres indígenas, pues abren con este ritual su llegada al Instituto", son palabras de José María Serralde, coordinador Nacional de Música y Ópera, citadas en el comunicado.

En el evento participarán niñas y mujeres indígenas. Los boletos cuestan de $120 a $300 pesos.

Lee también: “Necesitamos reaccionar colectivamente ante la IA”: Juan Villoro