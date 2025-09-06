Más Información

En la oferta cultural de la Ciudad de México, una de las actividades a las que se puede asistir este fin de semana es el concierto "Por donde pasa la luna", realizado en el marco del Año de la Mujer Indígena, hoy a las 19:00 horas, en la Sala Principal del.

La presentación abarca música, danza y audiovisuales en los que se profundiza en la vida y tradiciones de cinco pueblos originarios.

En el boletín oficial se detalla que las agrupaciones participantes son la Banda Femenil Ka’ux (Mixe), de Santa María Tlahuitoltepec, Oaxaca; el Colectivo de Mujeres Comcáac Cmaam Icaheme (Seri), de Punta Chueca, Sonora; el Ensamble Tradicional Comunitario de Marimbas Manglares de Centla (Totonaco), de Villahermosa, Tabasco.

También se presentará el Ensamble Tradicional Comunitario de Son Huasteco Cántaros de Sol (Chontal), de Zozocolco de Hidalgo, Veracruz; y el Trío Eyexochitl (Nahua), de Huautla, Hidalgo.

"Aquí se quedan las culturas indígenas, los distintos grupos y comunidades, pero particularmente las mujeres indígenas, pues abren con este ritual su llegada al Instituto", son palabras de José María Serralde, coordinador Nacional de Música y Ópera, citadas en el comunicado.

En el evento participarán niñas y mujeres indígenas. Los boletos cuestan de $120 a $300 pesos.

