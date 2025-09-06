Este sábado, 6 de septiembre, falleció Osvaldo Sánchez Crespo, figura clave en la historia del arte contemporáneo de México. Se encontraba en Mérida, Yucatán, y la causa de muerte fue cáncer.

Su “labor deja una huella indeleble en la historia del arte contemporáneo en México”, declaró el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) en su cuenta de redes sociales.

Sánchez nació en 1958 en La Habana, Cuba. Llegó a México en 1990, donde el curador y crítico de arte comenzó su trabajo que marcó la historia del arte contemporáneo mexicano: en 1997 se desempeñó como director del Museo de Arte Carrillo Gil, pero ese no sería el único museo bajo su liderazgo, pues también dirigió el Museo Tamayo y el Museo de Arte Moderno.

Sánchez Crespo continuó dedicándose al arte más allá de los museos, pues fue cofundador del Patronato de Arte Contemporáneo en México y su trabajo tuvo alcances internacionales miembro del Comité de selección del Curador de Documenta 14, Kasel; y del Comité asesor de Haus der Kulturen der Welt, en Berlín (2008-2016).

También se desempeñó como profesor invitado de la Escuela Superior de Arte de Yucatán (2013-2014), dirigió Casa Gallina un espacio cultural ubicado en la Santa María la Ribera y de la que se convirtió en Miembro Honorario de la Mesa Directiva.

El fallecimiento de Osvaldo Sánchez fue lamentado por figuras de la cultura mexicana como Ana Elena Mallet, curadora especializada en diseño: “Mentor, amigo, personaje esencial para mi formación y la de muchas generaciones de gestores y curadores en Mx y más allá (...). Extrañaré su lucidez, su generosidad, su humor, su temple y su convicción”, escribió en sus redes sociales.

Marisol Argüelles, directora del Museo de Arte Carrillo Gil; Alfonso Miranda, director del Museo Soumaya, e instituciones como Cultura UNAM y el Sistema de Apoyos a la Creación expresaron su pésame.