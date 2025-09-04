Más Información

Chimamanda Ngozi, vuelve a la ficción desde los sueños y los cuerpos de cuatro mujeres

Chimamanda Ngozi, vuelve a la ficción desde los sueños y los cuerpos de cuatro mujeres

Programas de Casa Lamm serán  ahora sólo virtuales

Programas de Casa Lamm serán  ahora sólo virtuales

Roberto Gutiérrez Alcalá incursiona en el cuento

Roberto Gutiérrez Alcalá incursiona en el cuento

“La cultura, no el petróleo, es la verdadera riqueza de México”:  Luis Fernando Lara

“La cultura, no el petróleo, es la verdadera riqueza de México”:  Luis Fernando Lara

Academia Mexicana de la Lengua enfrenta un futuro incierto, afirma Concepción Company

Academia Mexicana de la Lengua enfrenta un futuro incierto, afirma Concepción Company

"Tacones altos", obra que le da una vuelta de tuerca al mito de Pigmalión

"Tacones altos", obra que le da una vuelta de tuerca al mito de Pigmalión

Los muñecos siempre han sido un atractivo para el terror, en sus distintas expresiones, como lo es en “Anabelle”, “Chucky” o “Vacaciones del terror” en el cine, igualmente en la pantalla chica en México uno de los programas más vistos ha sido el que realizó Facundo para su programa “Incógnito” en la famosa Isla de las Muñecas en Xochimilco.

Sin embargo, la famosa isla en los canales de Xochimilco esta semana resurgió y se catapultó en el panorama internacional porque fue la locación para grabar un videoclip dede su más reciente álbum “Mayhem” (2025), que también es parte de la segunda temporada de la serie “Merlina”, ambos dirigidos por Tim Burton.

“La isla de las muñecas” es una parte escondida entre los canales y embarcaderos del litoral al sur de la ciudad, que destaca por estar repleto de cabezas y miembros separados de muñecas que su simple existencia sumerge en misterios y leyendas urbanas a la capital del país.

Lee también:

Según la leyenda de este lugar, una chica se ahogó enredada entre los lirios y su cuerpo fue encontrado a las orillas de las chinampas de Don Julián, desde entonces, el espíritu de la desafortunada mujer quedó anclado en el lugar y eso lo atemorizaba, para ahuyentarla, comenzó a colocar en su chinampa muñecas que recogía en los canales del lago. Él aseguraba que estaban ahí para ahuyentar a los espíritus.

La cantante Lady Gaga en “The dead dance”.
La cantante Lady Gaga en “The dead dance”.

Julián Santa Barrera, quien falleció en el 2001, era la persona detrás de esta escalofriante isla que se ha convertido en el escenario idóneo para que Lady Gaga desatara su particular estilo artístico al que se le sumó el universo tétrico de Tim Burton, sumiendo a la isla en una película en blanco y negro al mero estilo del director estadounidense o a clasicos del cine de zombies como “The night of the living dead” (George A. Romero 1968).

No es una casualidad que se haya escogido este icónico sitio pues el realizador de filmes como “Beetlejuice” (1988), “El joven manos de tijera” (1990) o “El extraño mundo de Jack” (1993), recorrió en las últimas semanas de junio los conocidos canales de Xochimilco en una trajinera y visitó el pueblo mágico de Tepoztlán, en Morelos. Visita que coincidía con la inauguración de la exposición “El Laberinto”, dedicada al universo del cineasta estadounidense.

Lee también:

En “The dead dance” Gaga se caracteriza como otra muñeca en las paredes de la cabaña en la isla mexicana, con el rostro agrietada por el tiempo y desaliñada como todas sus compañeras, sin embargo cuando avanza el videoclip es inevitable compararlo con el videoclip de “Thriller” de Michael Jackson, solo cambiando a los zombies por muñecos reanimados.

rad

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¿Problemas en el paraíso? Captan a Ángela Aguilar y Nodal “distantes” tras declaraciones de Cazzu. Foto: AFP

¿Problemas en el paraíso? Captan a Ángela Aguilar y Nodal “distantes” tras declaraciones de Cazzu

Kate Middleton reaparece con look rubio y desata rumores de peluca tras el cáncer. Foto: AP

Kate Middleton reaparece con look rubio y desata rumores de peluca tras el cáncer

Lanzan petición para cancelar concierto de Ángela y Pepe Aguilar el Día de la Independencia: "excluyen migrantes", acusan. Foto: Giorgio Viera / AFP

Lanzan petición para cancelar concierto de Ángela y Pepe Aguilar el Día de la Independencia: "excluyen migrantes", acusan

Vivian Wilson, hija trans de Elon Musk, se declara en quiebra mientras su padre es el hombre más rico del mundo. Foto: AP/Susan Walsh/Threats

Vivian Wilson, hija trans de Elon Musk, se declara en quiebra mientras su padre es el hombre más rico del mundo

Gal Gadot. Foto: EFE

Gal Gadot se luce en bikini azul junto a su esposo y desata reacciones en Instagram