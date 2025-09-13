Más Información

Despiden a Alicia Matías, la "abuelita de Iztapalapa", con las mejores frases e imágenes

Despiden a Alicia Matías, la "abuelita de Iztapalapa", con las mejores frases e imágenes

Crocs lanza modelo inspirado en donas de Krispy Kreme; ¿cuánto cuestan y dónde adquirirlos?

Crocs lanza modelo inspirado en donas de Krispy Kreme; ¿cuánto cuestan y dónde adquirirlos?

Hamilton llega a cines de México: conoce todos los detalles del estreno del musical

Hamilton llega a cines de México: conoce todos los detalles del estreno del musical

¿Cómo hacer fotos polaroid con IA junto a tu famoso favorito? Consulta aquí

¿Cómo hacer fotos polaroid con IA junto a tu famoso favorito? Consulta aquí

¿Cuándo será el equinoccio de otoño en México? Conoce fecha y hora en que inicia el cambio de estación

¿Cuándo será el equinoccio de otoño en México? Conoce fecha y hora en que inicia el cambio de estación

El Gobierno de la Ciudad de México informó la noche del pasado viernes 12 de septiembre, el fallecimiento de Alicia Matías Teodoro, la mujer de 49 años que protegió a su nieta de 2 años, Jaclyn Azulet, durante la en las inmediaciones del , en la alcaldía Iztapalapa, el pasado 10 de septiembre.

El caso de la señora Alicia se volvió viral en redes sociales y logró un impresionante alcance mediático luego de que se difundiera la imagen de ella saliendo del incidente y siendo auxiliada por un elemento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Desde el conocimiento de este hecho, millones de usuarios y personas en México y el mundo, se conmovieron con el gran acto de heroísmo de Alicia Matías, quien usó su propio cuerpo de escudo para proteger a la menor; lo cual, según información proporcionada por sus familiares, resultó en quemaduras en el 90% del cuerpo de la mujer.

Lee también

Esta imagen de Alicia Matías saliendo de la zona del siniestro con su nieta y auxiliada por un elemento de la SSC, le ha dado la vuelta al mundo (10/09/2025). Foto: Especial
Esta imagen de Alicia Matías saliendo de la zona del siniestro con su nieta y auxiliada por un elemento de la SSC, le ha dado la vuelta al mundo (10/09/2025). Foto: Especial

Usuarios despiden a la "Abuelita de Iztapalapa"

Luego de que la noticia alcanzara a todo México, una gran variedad de internautas se unieron para rendir tributo a Alicia Matías a través de redes sociales.

La lamentable noticia de su fallecimiento ha generado de nuevo una ola de imágenes y frases de despedida a la "abuelita heroína" en las plataformas sociodigitales.

Tras su fallecimiento, usuarios despiden y honran a Alicia Matías, la mujer que protegió a su nieta de 2 años en la explosión de una pipa en Iztapalapa. Foto: X
Tras su fallecimiento, usuarios despiden y honran a Alicia Matías, la mujer que protegió a su nieta de 2 años en la explosión de una pipa en Iztapalapa. Foto: X

Se prevé que este acto de heroísmo, humanismo y solidaridad quede grabado en la memoria colectiva de México.

Tras su fallecimiento, usuarios despiden y honran a Alicia Matías, la mujer que protegió a su nieta de 2 años en la explosión de una pipa en Iztapalapa. Foto: X
Tras su fallecimiento, usuarios despiden y honran a Alicia Matías, la mujer que protegió a su nieta de 2 años en la explosión de una pipa en Iztapalapa. Foto: X

Lee también

La historia de Alicia Matías no ha dejado de conmover a los usuarios.

La gente pide que el nombre de Alicia, una "heroína sin capa", trascienda y no sea olvidado tras esta tragedia.

Tras su fallecimiento, usuarios despiden y honran a Alicia Matías, la mujer que protegió a su nieta de 2 años en la explosión de una pipa en Iztapalapa. Foto: X
Tras su fallecimiento, usuarios despiden y honran a Alicia Matías, la mujer que protegió a su nieta de 2 años en la explosión de una pipa en Iztapalapa. Foto: X

La colectiva feminista 50+1 también se unió a los mensajes de pésame por el fallecimiento de la señora Alicia.

Tras su fallecimiento, usuarios despiden y honran a Alicia Matías, la mujer que protegió a su nieta de 2 años en la explosión de una pipa en Iztapalapa. Foto: X
Tras su fallecimiento, usuarios despiden y honran a Alicia Matías, la mujer que protegió a su nieta de 2 años en la explosión de una pipa en Iztapalapa. Foto: X

Millones de usuarios han demostrado su genuina tristeza ante el fallecimiento de esta mujer.

Tras su fallecimiento, usuarios despiden y honran a Alicia Matías, la mujer que protegió a su nieta de 2 años en la explosión de una pipa en Iztapalapa. Foto: X
Tras su fallecimiento, usuarios despiden y honran a Alicia Matías, la mujer que protegió a su nieta de 2 años en la explosión de una pipa en Iztapalapa. Foto: X

También te interesará:

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ngmu/aosr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses