Despiden a Alicia Matías, la "abuelita de Iztapalapa", con las mejores frases e imágenes

El Gobierno de la Ciudad de México informó la noche del pasado viernes 12 de septiembre, el fallecimiento de Alicia Matías Teodoro, la mujer de 49 años que protegió a su nieta de 2 años, Jaclyn Azulet, durante la explosión de una pipa de gas en las inmediaciones del Puente de la Concordia, en la alcaldía Iztapalapa, el pasado 10 de septiembre.

El caso de la señora Alicia se volvió viral en redes sociales y logró un impresionante alcance mediático luego de que se difundiera la imagen de ella saliendo del incidente y siendo auxiliada por un elemento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Desde el conocimiento de este hecho, millones de usuarios y personas en México y el mundo, se conmovieron con el gran acto de heroísmo de Alicia Matías, quien usó su propio cuerpo de escudo para proteger a la menor; lo cual, según información proporcionada por sus familiares, resultó en quemaduras en el 90% del cuerpo de la mujer.

Esta imagen de Alicia Matías saliendo de la zona del siniestro con su nieta y auxiliada por un elemento de la SSC, le ha dado la vuelta al mundo (10/09/2025). Foto: Especial

Usuarios despiden a la "Abuelita de Iztapalapa"

Luego de que la noticia alcanzara a todo México, una gran variedad de internautas se unieron para rendir tributo a Alicia Matías a través de redes sociales.

La lamentable noticia de su fallecimiento ha generado de nuevo una ola de imágenes y frases de despedida a la "abuelita heroína" en las plataformas sociodigitales.

Se prevé que este acto de heroísmo, humanismo y solidaridad quede grabado en la memoria colectiva de México.

La historia de Alicia Matías no ha dejado de conmover a los usuarios.

Con mucho respeto para Doña Alicia Matías Teodoro, la abuela de 49 años que protegió con su cuerpo a su nieta de 2 años durante la explosión de la pipa en Iztapalapa. Y que lamentablemente se ha confirmado su fallecimiento. pic.twitter.com/2KmGPZAcU1 — Special One (@SpecialOneMex) September 13, 2025

La gente pide que el nombre de Alicia, una "heroína sin capa", trascienda y no sea olvidado tras esta tragedia.

La colectiva feminista 50+1 también se unió a los mensajes de pésame por el fallecimiento de la señora Alicia.

Millones de usuarios han demostrado su genuina tristeza ante el fallecimiento de esta mujer.

