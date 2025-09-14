La gran final del certamen de belleza, Miss Universo México 2025, se llevó a cabo el pasado 13 de septiembre en Zapopan, Jalisco, y dejó como ganadora a la participante de Tabasco, Fátima Bosch.

La tabasqueña estará representando a México el próximo 21 de noviembre, en la 74° edición del concurso Miss Universo, que se llevará a cabo en la Impact Arena, en Pak Kret, Tailandia.

Lee también Se corona a Fátima Bosch de Tabasco como Miss Universo México 2025

¿Quién es Fátima Bosch?

Fátima Bosch Fernández es una joven de 24 años, originaria de Santiago de Teapa, Tabasco.

Estudió una licenciatura en Diseño e Indumentaria de Moda en la Universidad Iberoamericana y complementó su formación con estudios realizados en la Nuova Accademia di Belle Arti (NABA)en Milán, Italia, y en el Lyndon Institute de Vermont, Estados Unidos.

A parte de su carrera en el ámbito de la moda, la también modelo, disfruta de actividades y disciplinas como la equitación, el tenis, la música, la lectura y la pintura.

Su visión integral del diseño, la estética, la belleza y la expresión personal, son cualidades que se reflejaron en su participación durante el concurso y que se pueden atribuir a su trayectoria educativa.

Lee también Polaroid con tu artista favorito: los riesgos que pocos advierten al usar IA con Gemini

Fátima Bosch es originaria de Tabasco. Foto: Instagram @fatimaboschfdz

A través de redes sociales Fátima comparte sobre sus viajes, su vida personal y su preparación para las diversas fases de Miss Universo. Suele subir imágenes o videos con frases emotivas e inspiracionales y también comparte un poco sobre su fe.

En Instagram cuenta con más de 210 mil seguidores, mientras que, en la plataforma china, TikTok, supera los 108 mil.

En diversas entrevistas recientes, Fátima Bosch ha compartido que desde pequeña batalló con dislexia, TDAH e hiperactividad, y fue incluso víctima de bullying durante sus años escolares.

Sin embargo, su historia ahora la convierte en un ícono de superación y empoderamiento. En palabras de la joven: "Lo que me hacía sentir diferente, ahora me hace brillar".

A través de redes sociales, Fátima comparte su pasión por la equitación. Foto: Instagram @fatimaboschfdz

También te interesará:

¿De qué murió Marian Izaguirre, la influencer hospitalizada tras desaparecer en Michoacán?

Conoce a Ana Paola González; la joven que podría convertirse en la siguiente mexicana en viajar al espacio

¿Cuándo será el equinoccio de otoño en México? Conoce fecha y hora en que inicia el cambio de estación

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ngmu/aov