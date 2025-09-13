Fátima Bosch de Tabasco, se coronó esta noche como Miss Universo México 2025, con lo que será la representante nacional en el certamen mundial de Miss Universo a realizarse en Tailandia en noviembre próximo.

Licenciada en Diseño de Indumentaria y Moda es una chica que en una entrevista concedida para XEVT reveló haber tenido una infancia difícil.

“Me hacían bullying, tengo dislexia, déficit de atención e hiperactividad, y no entendía. Si la escuela apoyara en lugar de decirte qué burro, le invertirías las horas en lo que eres bueno. Los niños pueden llegar a ser muy crueles, pero no tengo rencor, porque hay que tener empatía, porque no lo hacían adrede", apuntó.

En esa misma plática se recordó que desde hace seis años la estaban invitando al concurso (tiene 24 años), pero hasta ahora se atrevió. Justo en 2018 fue condecorada como Flor de Oro de Tabasco.

María Fernanda Beltrán, Miss Universo México 2024, fue la encargada de coronar a la reina entrante en una ceremonia realizada en la Sala Plácido Domingo del Conjunto Santander de Artes Escénicas de Jalisco, ubicada a un lado de la Cineteca Guadalajara, actual sede anual del Festival Internacional de Cine de la entidad.

Bosch representará a México en la 74 edición del certamen internacional de belleza a realizarse el 21 de noviembre en Tailandia.

La ganadora dijo, durante una pregunta general sobre cuál era el México que quería para el futuro, que se necesitaba educación y salud de calidad.

“Que sean un derecho y no un privilegio, donde las mujeres podamos salir a la calle sin miedo y que los niños no renuncien a sus sueños”, subrayó.

Después, en la última parte del concurso, le tocó responder al azar una pregunta acerca de cómo le gustaría dejar huella como Miss Universo.

“Llevar luz donde sólo haya oscuridad e inspirar a niñas, a mujeres, que crean en la fuerza de su voz”, apuntó Bosch.

El jurado fue integrado, entre otros, por Zuleyka Rivera, ex Miss Universo 2006; Cynthia Rodríguez, cantante y conductora; Gaby Agundez, clavadista; Clovis Nienow, actor y modelo y José de Jesús Rodríguez Cárdenas, ex presidente de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México.

Jacqueline Bracamontes y Mauricio Mancera fungieron como conductores de la emisión.

Las representantes de Tabasco, Veracruz y por supuesto la local Jalisco fueron las más ovacionadas de la noche al tener simpatizantes entre el público.

En la gala estuvo presente la danesa Victoria Kjaer, actual poseedora de la corona mundial de belleza, quien en algún momento recomendó a las finalistas salir al escenario lo más natural posible.

“Que brillen y lo disfruten”, dijo brevemente al ser cuestionado por Mancera.

Bosch portará como traje regional en Tailandia el de Nayarit, elegido por el jurado como el ganador.

