La reina de belleza Nadeen Ayoub será la primera mujer que represente al pueblo palestino en el certamen Miss Universo.

La Organización Miss Universo declaró el domingo a CNN que Ayoub competirá en Miss Universo 2025, a celebrar en noviembre.

Ejecutivos del concurso dieron la bienvenida a las delegadas de todo el mundo, celebrando la diversidad, el intercambio cultural y el empoderamiento de las mujeres”, afirma en un comunicado.

“Ayoub es una destacada defensora y modelo palestina, encarna la resiliencia y la determinación que definen nuestra plataforma”.

Ayoub se unirá a competidoras de más de 130 países en la edición 74 del concurso, que se celebrará el 21 de noviembre en Bangkok, Tailandia, informó la cadena CNN.

“Esperamos con ansias dar la bienvenida a la señora Ayoub al escenario de Miss Universo, donde representará con orgullo a Palestina, junto a concursantes de todo el mundo”, declaró la Organización Miss Universo en el comunicado.

Ayoub, de 27 años, fue coronada Miss Palestina en 2022, según el medio de comunicación The National, con sede en Abu Dhabi.

En una publicación en Instagram, Ayoub expresó su deseo de ser la voz del pueblo palestino.

“Me honra anunciar que, por primera vez en la historia, Palestina estará representada en Miss Universo”, escribió.

“Mientras Palestina sufre la angustia, especialmente en Gaza, llevo la voz de un pueblo que se niega a ser silenciado. Represento a cada mujer y niño palestino cuya fuerza el mundo necesita ver”, añadió.

“Somos más que nuestro sufrimiento: somos resiliencia, esperanza y el latido de una patria que perdura a través de nosotros”.

La decisión de incluir una candidatura palestina en el concurso de belleza se produce en medio de las crecientes críticas internacionales a la guerra en Gaza.

Al menos 62 mil personas han muerto en el enclave desde el inicio del conflicto en octubre de 2023, según informó el Ministerio de Salud palestino en un comunicado.

Las autoridades de Gaza no distinguen entre civiles y combatientes de Hamas al informar sobre las cifras de víctimas, pero el Ministerio de Salud y las Naciones Unidas afirman que la mayoría de las muertes son de mujeres y niños.

A medida que la guerra continúa, un número creciente de países se compromete a reconocer un Estado palestino, y más de 145 naciones se han sumado también al llamado para el reconocimiento internacional.