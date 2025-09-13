Tras el terrible accidente en el Puente de la Concordia, en la alcaldía Iztapalapa, este miércoles 10 de septiembre, donde una pipa de gas LP volcó sobre la calzada Ignacio Zaragoza, desatando una fuerte explosión que ha dejado hasta el momento 11 personas sin vida y más de 94 heridos, famosos se han solidarizado con el sufrimiento de los afectados.

La comunidad artística se ha unido con donaciones y mensajes de apoyo a los afectados, algunos de ellos se han reunido para llevar a cabo espectáculos con el fin de recaudar fondos para estos habitantes de la alcaldía.

Uno de ellos son las banda de regional mexicano Los Dos Carnales, El Fantasma y Gerardo Díaz y su Gerarquía quienes unirán talento el próximo viernes 10 de octubre de 2025 exponentes del regional mexicano se darán cita en uno de los escenarios más grandes de la urbe, la Arena CDMX donde presentan la gira “Verde, Blanco y Rojo ¡Viva México!”, concierto que no solo celebra la música mexicana, sino también la unión de los mexicanos en tiempos adversos.

Lee también: Ayuda psicológica, camas y comida para familiares de víctimas de explosión en Iztapalapa sigue llegando a hospitales

Durante la presentación del concierto, las tres agrupaciones compartieron sus sentimientos de solidaridad con los afectados por la explosión en Iztapalapa.

“Nos pudo pasar a cualquiera… estamos con las familias y queremos ayudar desde nuestra trinchera. Por eso analizamos la posibilidad de destinar parte de la taquilla en la Arena para apoyar a los afectados. México siempre ha estado con nosotros, ahora nos toca a nosotros estar con México”, aseguró Alexander García "El Fantasma".

Por su parte, Gerardo Díaz señaló que se encuentra en conversaciones con la empresa promotora, Music Live, para destinar parte de los ingresos del concierto en beneficio de las víctimas.

Lee también: Piden destinar recursos de celebraciones del 15 de septiembre a víctimas del accidente en puente de la Concordia

“Vamos a ver la forma de hacerles llegar la ayuda ya sea en lo económico o medicamentos, pero de que se hace, se hace”, destacó el cantante.

En paralelo, un representante de la disquera AfinArte Music adelantó que se trabaja en conjunto con la producción del espectáculo para organizar una dinámica en la que los seguidores puedan entregar insumos médicos o alimentos y, a cambio, recibir accesos para el show. La intención, señaló, es que el público se convierta en parte activa de esta cadena de solidaridad.

De igual manera famosos standuperos originarios de Iztapalapa tomaron acción y unieran su talento para apoyar a los afectados con el “Show por Iztapalapa” por lo que han puesto su talento al servicio de quienes más lo necesitan: los heridos y sus familias.

Los comediantes que se presentarán son Lalo Elizarrarás, también conocido como “El Iztaparasta”, Josuesy, Gianni Pex y Rulo Matias.

De acuerdo con Elizarrarás, la totalidad de lo recaudado durante el evento será entregado a las víctimas y sus familias. Los boletos están disponibles en el perfil y las historias destacadas del comediante en redes sociales.

“Show por Iztapalapa” será hoy 13 de septiembre a las 21:00 horas en el salón de eventos Artificial en Calle Amapola 116, Tamaulipas, Nezahualcóyotl, Edo. Mex.

rad