Enrique Diemecke volverá al Teatro Colón con repertorio argentino y qatarí

El iPhone 17 y la séptima gala de "La Casa de Los Famosos México", en los memes de la semana

La oveja catorce

Los relatos visuales de Francisco Mata Rosas sobre el sismo del 85

El trío de jóvenes que busca reconstruir la memoria del terremoto del 85

Los segundos del temblor

La Casa de Los Famosos México vivió este domingo 14 de septiembre del 2025 su gala de eliminación, en la que se dio a conocer al séptimo eliminado del reality show que tendrá que volver a su hogar para despedirse de sus compañeros y el gran premio.

La noche comenzó con una sorpresa por parte de la jefa, quien les indicó a los participantes que pasarán por su cena al almacén en donde recibieron un paquete que consiste en sándwiches especiales cortesía de uno de sus patrocinadores.

Como es costumbre, la gala de eliminación comenzó con el posicionamiento, en el que cada uno de los participantes que no forma parte de la placa se para enfrente del nominado que quieren que salga del programa, cabe recordar que esta semana los que están en riesgo eran Elaine Haro, Shiky Clement, Aarón Mercury, Abelito, Aldo de Nigris y Alexis Ayala.

Durante este proceso previo a conocer al séptimo eliminado de La Casa de Los Famosos México, los del extinto cuarto noche fueron los que más personas recibieron frente a ellos, sobre todo debido a que los únicos que podían posicionarse eran, Guana, Dalilah Polanco y Mar Contreras.

Esto llegó sazonado además con la pelea que se desató durante la semana debido a la broma en la que uno de ellos escondió la preciada crema de avellanas, causando la molestia de varios de los jugadores incluido Aldo de Nigris que pese a haber hecho algo similar, señaló que, “la comida no se esconde”.

¿Quién fue el eliminado de hoy, 14 de septiembre en La Casa de Los Famosos México?

Tras lo que la producción calificó como las votaciones más cerradas hasta el momento, Elaine Haro fue la participante que se convirtió en la séptima eliminada de La Casa de Los Famosos México este domingo 14 de septiembre, luego de que no contara con el apoyo necesario de parte del público para permanecer una semana más.

Con esta salida hasta ahora van siete participantes que se han despedido del sueño de llevarse el gran premio y quedan ocho personas detrás de los cuatro millones de pesos para quien se alce como campeón.

