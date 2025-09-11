La Casa de Los Famosos 3: los mejores memes que dejó la séptima gala de nominación

Más Información

El pasado miércoles 10 de septiembre se llevó a cabo la séptima noche de nominaciones en la tercera temporada de .

La estrategia de "la Jefa" esta semana de nuevo tomó por sorpresa a los habitantes, quienes tuvieron que emitir 3 votos, luego 2 votos y luego 1 voto, para los habitantes que desean que salgan de la casa esta semana.

Entre tensiones y una serie de emociones, causadas por la implementación de huevitos con sorpresas para los habitantes que podían modificar su votación, la noche dejó una placa multitudinaria de participantes en riesgo de ser eliminados.

Los únicos a salvo fueron Guana, quien es líder de la semana, y Mar Contreras, la habitante del antes, Cuarto Noche, que no resultó nominada tras las votaciones; lo que significa que Dalílah Polanco, Shiky, Aldo De Nigris, Elaine Haro, Alexis Ayala, Abelito y Aarón Mercury, corren el riesgo de salir de "la casa más famosa de México" el próximo domingo.

Ya hay nuevos nominados en "La casa de los famosos México", la cual se encuentra en su séptima semana. Foto: Captura de pantalla.

Los mejores memes de la sétima noche de nominaciones en La Casa de Los Famosos 2025

Como era de esperarse, la séptima noche de nominaciones en La Casa de los Famosos México, dejó una ola de memes en redes sociales, donde los usuarios reaccionaron a todo lo que sucedió anoche.

La noche tuvo momentos tensos que provocaron en los habitantes silencios largos e incómodos.

Memes de la séptima noche de nominaciones en La Casa de Los Famosos 2025. Foto: X

Uno de los momentos estelares de la noche fue un conflicto que hubo durante la cena de nominados, en el que Dalílah y Alexis discutieron.

Usuarios criticaron a Dalílah Polanco por "victimizarse" durante un argumento con Alexis Ayala.

Memes de la séptima noche de nominaciones en La Casa de Los Famosos 2025. Foto: X

Por otro lado, algunos internautas expresaron que Dalílah Polanco fue la que "puso en su lugar" a Alexis.

Un momento que conmovió a usuarios en redes, fue el apoyo que le brindaron sus compañeros de equipo a Alexis.

Memes de la séptima noche de nominaciones en La Casa de Los Famosos 2025. Foto: X

