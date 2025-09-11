La Casa de Los Famosos 3: los mejores memes que dejó la séptima gala de nominación

El pasado miércoles 10 de septiembre se llevó a cabo la séptima noche de nominaciones en la tercera temporada de La Casa de Los Famosos México.

La estrategia de "la Jefa" esta semana de nuevo tomó por sorpresa a los habitantes, quienes tuvieron que emitir 3 votos, luego 2 votos y luego 1 voto, para los habitantes que desean que salgan de la casa esta semana.

Entre tensiones y una serie de emociones, causadas por la implementación de huevitos con sorpresas para los habitantes que podían modificar su votación, la noche dejó una placa multitudinaria de participantes en riesgo de ser eliminados.

Lee también Facundo pide "clavarse" en temas del país que en La Casa de los Famosos; "sean activos en cosas de trascendencia"

Los únicos a salvo fueron Guana, quien es líder de la semana, y Mar Contreras, la habitante del antes, Cuarto Noche, que no resultó nominada tras las votaciones; lo que significa que Dalílah Polanco, Shiky, Aldo De Nigris, Elaine Haro, Alexis Ayala, Abelito y Aarón Mercury, corren el riesgo de salir de "la casa más famosa de México" el próximo domingo.

Ya hay nuevos nominados en "La casa de los famosos México", la cual se encuentra en su séptima semana. Foto: Captura de pantalla.

Los mejores memes de la sétima noche de nominaciones en La Casa de Los Famosos 2025

Como era de esperarse, la séptima noche de nominaciones en La Casa de los Famosos México, dejó una ola de memes en redes sociales, donde los usuarios reaccionaron a todo lo que sucedió anoche.

-Dalilah ya sacó la carta de la discapacidad y que ya no sirve.



-Shiky diciendo que él es gay y lo rechazan.



Es un nuevo nivel de bajeza y desesperación tremendo. #LaCasaDeLosFamososMxً3 #LaCasaDeLosFamososMxً#LaCasaDeLosFamososMéxico pic.twitter.com/RT2aCTsZMr — Golden Age Diva ✨ (@sanctuarydivas) September 11, 2025

La noche tuvo momentos tensos que provocaron en los habitantes silencios largos e incómodos.

Memes de la séptima noche de nominaciones en La Casa de Los Famosos 2025. Foto: X

Uno de los momentos estelares de la noche fue un conflicto que hubo durante la cena de nominados, en el que Dalílah y Alexis discutieron.

Lee también Puente de la Concordia: rinden tributo a mujer que salvó a nieta en explosión de pipa y la llaman "Abuelita de Iztapalapa"

La gente que esta criticando a alexis por victimizarse estan bien pendejos y no entendieron que el viejon solo le dio una cucharada de su propia medicina jugando con las mismas cartas que puso sobre la mesa dalila #LaCasaDeLosFamososMx #LaCasaDeLosFamososMéxico #LCDLFMx3 pic.twitter.com/myH2Ay884N — 🔥CHISMECITO CALIENTE🔥 (@Chismevenenoso) September 11, 2025

Usuarios criticaron a Dalílah Polanco por "victimizarse" durante un argumento con Alexis Ayala.

Memes de la séptima noche de nominaciones en La Casa de Los Famosos 2025. Foto: X

Lee también Rescatan a perrita embarazada tras explosión de pipa de gas en Iztapalapa y horas más tarde da a luz a cachorros

Por otro lado, algunos internautas expresaron que Dalílah Polanco fue la que "puso en su lugar" a Alexis.

Mueblexis es un encanta pendejos y como todos los fans de noche son pendejos creen que devoró.

En fin Dalilah siendo el contenido reelevante siempre, manca y coja pero todo gira entorno a ella.#LaCasaDeLosFamososMx #LaCasaDeLosFamososMéxico #LCDLFMX pic.twitter.com/bNpZDSe1DD — Dalilah Cabello Bonito (@BelCR22) September 11, 2025

Un momento que conmovió a usuarios en redes, fue el apoyo que le brindaron sus compañeros de equipo a Alexis.

Memes de la séptima noche de nominaciones en La Casa de Los Famosos 2025. Foto: X

También te interesará:

Conoce a Ana Paola González; la joven que podría convertirse en la siguiente mexicana en viajar al espacio

De cachorro a héroe: Arkadas, el perro donado por Turquía, sorprende por lo rápido que creció; video se viraliza

Desde Eclipse Lunar hasta Luna de Cosecha; los eventos astronómicos de septiembre

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ngmu/dcs