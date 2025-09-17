Elaine Haro se convirtió en la séptima eliminada de "La Casa de los famosos México". Este pasado domingo, y tras recibir la menor cantidad de votos por parte dle público, la actriz abandonó el programa a unas cuantas semanas de la final.

A días de su salida y tras haber reflexionado un poco sobre su experiencia, la joven artista explicó que este experimento es un reflejo de la sociedad y una clara muestra del por qué debería haber más gente que se presente ante el mundo con amor.

"Estamos acostumbrados a ver peleas; el que queramos convivir en paz o en amor, como yo lo hice, creo que no está mal porque es un reality de convivencia, es un reflejo de la sociedad”, dijo Haro en entrevista con EL UNIVERSAL.

Aunque apenas está reintegrándose a su realidad, la también cantante ya está planeando el próximo paso que dará en su carrera, y que podría incluir una película o programa al lado de Abelito, uno de los concursantes más queridos del programa.

Pese a no haber podido llevarse el premio en efectivo, Haro reconoció que sí consiguió una de sus metas: darse a conocer frente a más de 20 millones de personas.

"Me llevo muchos momentos felices, mucho aprendizaje y muchas vivencias. Una de las razones por las que entré a la casa fue porque quería que me conocieran, que supieran que canto y que es uno de mis sueños. Gracias a Dios, se logró este objetivo”, agregó.

No guarda rencor a Alexis Ayala

Respecto a sus excompañeros, Elaine lamentó que, aunque lo intentó, no pudiera entablar una buena relación con todos, tal es el caso de Olivia Collins o Alexis Ayala, quien ha sido considerado por muchos como el villano de esta edición.

“Lo que pasa dentro de la casa se queda ahí. Yo veo a Alexis como un compañero de trabajo que está jugando su juego y hay que respetarlo. Esto es de perspectivas, yo ya estoy fuera del reality y le deseo lo mejor”, finalizó.

