Al fin se le hizo justicia a Abelito, porque le compensaron la llamada que la semana pasada ganó, pero el beneficio fue para Guana; esta vez el premio fue mucho mejor porque sus padres, Abel y Cristina, entraron a La Casa de los Famosos, sorprendiéndolo.

"¡Gracias, gracias, mi chulo!", fue lo que gritaba Abelito mientras seguía abrazado a su papá.

Este momento se dio justamente cuando estaban comentando lo de Las Cajas del Destino en la sala de la casa, entonces sonó el teléfono rojo en el confesionario y fue Mar Contreras quien corrió a contestar. Quien estaba del otro lado de la línea de inmediato le dijo que no era un familiar ni nada, que era Daniel Sosa y que le pedía de favor que le pasara la llamada a Abelito.

El zacatecano de inmediato supo que era el comediante y entró riendo al confesionario; fue hablando ya con Daniel, que este le dijo que no se quedó contento con lo sucedido entre ellos la semana pasada, porque fue algo muy raro y que le tenía una sorpresa en la puerta del jardín. Acto seguido, Abelito corrió justo en el momento en que sus papás entraban.

En cuanto los vio, corrió a abrazar a su papá, a quien cargó en vilo, y después no paró de besar a su mamá; en cuanto se recompusieron la señora Cristina y el señor Abel saludaron a los demás habitantes.

"Yo estoy muy agradecida con ustedes, porque han aceptado a mi hijo y mi hijo se ha acoplado a ustedes; de verdad es una inmensa alegría y mi gratitud, porque somos de talla bajita, pero tenemos una gran inteligencia", dijo la señora Cristina antes de pasar al interior de la casa.

Emocionado, Abelito llevó a sus papás de la sala a los vestidores, terminando en el comedor, donde La Jefa les dio la sorpresa de que esta noche los señores Sáenz se quedaban a cenar con todos ellos. De cena tuvieron tacos al estilo Zacatecas, pero antes de que fueran probados por todos, Abelito pidió que lo dejaran bendecir los alimentos; acto seguido, cenaron entre anécdotas y risas, terminando la velada en la fogata del patio.

Después de que Abelito, Abel y Cristina fueran llamados al confesionario, el momento de despedirse llegó, entre abrazos y agradecimientos, los señores Sáenz se despidieron, dejando felices y emocionados a todos.

¿ Quién ganó la Moneda del Destino?

Después de que Diego de Erice y Odalys Ramírez les revelaran a Mar Contreras, Dalilah Polanco, Alexis Ayala, Aldo de Nigris, Aarón Mercury, Shiky y Abelito cómo habían sido las nominaciones del miércoles, donde todos terminaron en la placa, les anunciaron que esa noche estaba en juego la Moneda del Destino, cuyo beneficio más grande eran 50 mil pesos.

En cuanto comenzó la búsqueda en toda la casa, el desorden comenzó, porque los participantes de este reality no sabían por dónde comenzar, hasta que La Jefa les dio la pista de que esa moneda estaba escondida en el patio y en el sitio donde más tiempo pasan. Esta fue la señal para que los cojines, los camastros y cuanto mueble estaba en el jardín volaran; incluso Aldo, Dalilah y Abelito tuvieron en sus manos el cojín donde estaba la moneda.

Finalmente, fue Dalilah quien se quedó con la moneda y le dio el pase para abrir Las Cajas del Destino. La Jefa le explicó a Polanco que tenía una variedad de regalos, algunos nada buenos y unos muy tentadores, como los 50 mil pesos. En su primera opción, la actriz se ganó un tazón de gomitas, las cuales dejó para seguir buscando; le siguieron 5 mil pesos, después 15 mil, pero decidió abrir una caja más y salieron 30 mil. Una vez más, Sor Dalilah (su apodo dentro de la casa) decidió arriesgar y esta vez encontró los 50 mil pesos, premio que decidió tomar y le dio la felicitación de sus compañeros.